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Alivio fiscal: la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Con este repunte en las arcas públicas, el Gobierno logra un respiro en su meta de sostener el superávit financiero, apoyado en el desempeño de los tributos vinculados a la actividad corporativa y al comercio exterior.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 21:03
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De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias
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La recaudación tributaria nacional registró un marcado punto de giro durante mayo de 2026. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales del Estado treparon a los $21,51 billones, lo que representó un incremento nominal del 35,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Al contrastar la cifra con la evolución de los precios, que proyecta una inflación anualizada del 33,4% para mayo, la performance impositiva arrojó un crecimiento real del 6,4 puntos, lo que arroja una mejora de 1,7% de la recaudación en comparación a mayo 2025.

El dato económico resulta clave para el Ministerio de Economía, ya que interrumpió una dinámica contractiva de nueve meses consecutivos de retrocesos en términos reales y marcó una fuerte recuperación tras la baja del 3,8% real registrada en abril.

El cambio de tendencia responde de forma directa a un factor estacional que el equipo económico aguardaba con expectativa. Durante mayo operaron los vencimientos de los saldos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a las sociedades comerciales que realizaron su cierre de balance en diciembre de 2025, el segmento de mayor volumen y peso relativo para el fisco dentro del calendario anual.

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Con este repunte en las arcas públicas, el Gobierno logra un respiro en su meta de sostener el superávit financiero, apoyado en el desempeño de los tributos vinculados a la actividad corporativa y al comercio exterior, compensando la debilidad que todavía exhiben los impuestos asociados al consumo del mercado interno.

La recaudación subió en mayo 1,7%.

Qué dice el acumulado del año

Aunque mayo mostró una mejora en la comparación mensual, la recaudación todavía mantiene un saldo negativo en el acumulado de 2026. En los primeros cinco meses del año, la caída fue de 4,9% real interanual.

Tomando como base una inflación mensual del 2,3% en mayo, los tributos que exhibieron los mayores retrocesos entre enero y mayo fueron los derechos de exportación, con una baja de 37,8%, seguidos por los impuestos internos coparticipados (-17,8%) y los derechos de importación (-17,1%).

En contraste, solo dos gravámenes mostraron una evolución positiva en la recaudación acumulada del año: el impuesto a los combustibles, con un incremento de 17,8%, y el impuesto a las Ganancias, que avanzó 5,5%.

El comportamiento de los tributos más ligados al nivel de actividad económica también refleja un escenario de debilidad. El IVA neto de devoluciones y reintegros, principal fuente de recaudación, registró una caída de 8,5% real frente al mismo período de 2025. Dentro de ese resultado, el IVA impositivo retrocedió 2,3% y el IVA aduanero se desplomó 22,2%.

En la misma línea, los aportes y contribuciones a la seguridad social, segundo tributo en importancia relativa, también mostraron un desempeño negativo, con una baja de 4,2% real interanual.

Economía argentinaARCA (ex AFIP)Recaudación tributaria
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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