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Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo: quién lo reemplazará

El titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) dejó su cargo a pocas semanas de asumir en medio de diferencias dentro del directorio.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 18:16
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El funcionario renunció a un mes de asumir
El funcionario renunció a un mes de asumir Foto: NA
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La presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) quedó vacante este lunes tras la renuncia de Nestor Marcelo Lamboglia, quien dejó el cargo a menos de un mes de haber sido designado. De inmediato, el vicepresidente Vicente Serra asumió la conducción del organismo para garantizar el funcionamiento institucional.

Fuentes cercanas al organismo señalaron que la dimisión responde a motivos personales, y destacaron el desempeño de Lamboglia durante su breve gestión. La versión oficial busca desligar su salida de las disputas internas que atravesaban la conducción.

La renuncia fue comunicada en la mañana del lunes a los integrantes del directorio y quedó formalizada a través de un memo enviado por el sistema oficial GEDO. A partir de ese momento, Serra quedó al frente sin que se produzca interrupción en las tareas del ente.

Cómo queda la conducción del ENRGE tras la renuncia

Desde el organismo aseguraron que la transición se dará de manera ordenada y sin impacto en la operatividad, al tiempo que adelantaron que se iniciará un nuevo concurso para cubrir la presidencia, tal como establece la normativa vigente.

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El ENRGE es un organismo reciente, creado en julio de 2025 como parte de la reforma impulsada por la Ley de Bases. Su función es integrar y coordinar las tareas que antes realizaban por separado el Enargas y el ENRE, con el objetivo de mejorar la regulación y el control de los servicios públicos.

Enargas.
Enargas. Foto: NA

La constitución del nuevo ente no estuvo exenta de dificultades. Según fuentes del sector, el proceso de designación de autoridades se vio condicionado por requisitos técnicos exigentes y el contexto de congelamiento salarial en el sector público, lo que complicó cubrir todos los cargos previstos.

Quién es Néstor Marcelo Lamboglia

Lamboglia había sido nombrado por un período de cinco años, el más extenso dentro del directorio. Antes de asumir en el ENRGE, se desempeñaba como interventor del ENRE y contaba con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito energético.

Abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en regulación económica de servicios públicos, el ahora ex funcionario acumulaba antecedentes en organismos clave del sector. Entre ellos, roles en OCEBA, la Secretaría de Energía Eléctrica y asesorías en proyectos binacionales como Salto Grande y Yacyretá.

El directorio del ente se completa con el propio Serra como vicepresidente y Nachón como vocal primero, además de Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone en las restantes vocalías. Todos fueron designados en julio del año pasado bajo el Decreto 452/2025.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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