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Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente: “Es el bastión de Occidente”

“El antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”, afirmó el presidente durante la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 16:15
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El presidente argentino participó de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel.
El presidente argentino participó de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel. Foto: REUTERS
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En medio de una nueva escalada de tensiones en la guerra en Medio Oriente, Javier Milei llamó este lunes a defender Israel como un “bastión de Occidente”. A su vez, denunció “una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”.

“Tengamos presente esto: Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa. Pero si no quieren entenderlo como una causa justa, habría que entenderlo como una cuestión utilitaria”, expresó el presidente durante su discurso.

Las palabras de Milei tuvieron lugar durante la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), celebrado en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

Discurso de Javier Milei en el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Video: Presidencia

El mandatario celebró además que la Argentina sea el primer país de América Latina en presidir la IHRA, alianza que tiene como uno de sus objetivos principales la lucha contra el antisemitismo, consigna que, para el presidente, implica defender “la moral que está en la base de nuestra civilización”.

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Y sumó: “Porque es el rechazo a estos valores el que a lo largo de la historia ha alimentado el odio al judío. En todo tiempo y lugar en el que ha surgido el antisemitismo ha estado acompañado de sentimientos hostiles a Occidente, y de esa hostilidad es que saca su fuerza”.

“Así, a tan solo 81 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos que aceptar que el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”, cerró Milei.

Crece la tensión en Medio Oriente

Este lunes, Irán anunció la suspensión de las negociaciones que mantenía con Estados Unidos para intentar avanzar hacia una solución diplomática del conflicto regional, una decisión que vuelve a poner en duda cualquier posibilidad de distensión en el corto plazo.

La medida fue informada por la agencia oficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que atribuyó el freno de las conversaciones a la continuidad de las operaciones militares israelíes en el Líbano y a las reiteradas denuncias de incumplimiento del alto el fuego.

De acuerdo con los medios oficiales iraníes, el equipo negociador de Teherán decidió interrumpir el diálogo y detener el intercambio de documentos que se realizaba a través de mediadores internacionales.

La decisión llega en un contexto de creciente tensión militar tras los recientes ataques israelíes sobre territorio libanés y las advertencias emitidas por Israel sobre nuevas operaciones en zonas cercanas a Beirut. Estas acciones provocaron evacuaciones preventivas y aumentaron el temor a una nueva escalada en la región.

Javier MileiIsrael
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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