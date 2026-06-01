Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica: tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

El Pinnacle SkyTower alcanzará los 351,85 metros de altura y se convertirá en el rascacielos más alto de Canadá. Foto: Hariri Pontarini Architects

Durante décadas, los grandes rascacielos fueron un símbolo casi exclusivo de ciudades como Nueva York o Chicago. Sin embargo, en los últimos años, Asia y Medio Oriente concentraron buena parte de los proyectos más ambiciosos del mundo. Ahora, Canadá busca ganar protagonismo en esa carrera vertical con una obra que promete marcar un antes y un después en la arquitectura norteamericana.

Se trata del Pinnacle SkyTower, una torre que se construye en Toronto y que, una vez finalizada, se convertirá en el edificio residencial con mayor cantidad de pisos de toda Norteamérica. Además, será el rascacielos más alto de Canadá, consolidando a la ciudad como uno de los principales polos de desarrollo urbano del continente.

Con una altura de 351,85 metros distribuidos en 106 plantas, la torre albergará 958 viviendas de lujo, el nuevo hotel Le Méridien Toronto, más de 7.400 metros cuadrados destinados a espacios comunes y un restaurante panorámico ubicado en la cima del edificio. Según el cronograma previsto, los primeros residentes podrán mudarse durante el otoño de 2026, mientras que la entrega integral del complejo está proyectada para 2027.

Cómo será el Pinnacle SkyTower, el rascacielos más alto de Canadá

Uno de los rasgos más distintivos del SkyTower es su singular forma de dodecágono, una solución arquitectónica que va más allá de la estética. Según Jodi Buck, socia del estudio Hariri Pontarini Architects, esta geometría permite optimizar tanto la estructura como la experiencia de quienes habitarán el edificio.

Con 106 plantas, la torre será el edificio residencial con mayor cantidad de pisos de toda Norteamérica. Foto: Hariri Pontarini Architects

La configuración de doce lados facilita una construcción más esbelta, amplía las vistas panorámicas hacia diferentes puntos de la ciudad y distribuye de manera más eficiente las cargas generadas por el viento, un factor clave en edificaciones de semejante altura.

A medida que la torre asciende, sus niveles superiores se reducen progresivamente hasta culminar en una corona puntiaguda que le otorgará una silueta fácilmente reconocible dentro del skyline de Toronto.

Por qué el Pinnacle SkyTower tendrá el récord de pisos en Norteamérica

Aunque el SkyTower ostentará el récord de mayor cantidad de pisos en un edificio residencial de Norteamérica, no será el más alto del continente en términos absolutos. Ese título continúa en manos del Central Park Tower, en Nueva York.

Su diseño dodecagonal fue concebido para optimizar las vistas y mejorar la estabilidad estructural. Foto: Hariri Pontarini Architects

La diferencia responde a una decisión de diseño orientada a maximizar la cantidad de viviendas disponibles dentro de una misma superficie construida. En otras palabras, el proyecto apuesta por una mayor densidad residencial en pleno centro urbano, una tendencia cada vez más frecuente en las grandes ciudades.

Curiosamente, este récord no formaba parte del proyecto original. Con las obras ya avanzadas, la desarrolladora decidió modificar algunos aspectos del diseño, elevando la altura de determinados techos y transformando áreas técnicas en espacios habitables. Gracias a esos cambios, la torre alcanzó las 106 plantas que le permitirán liderar el ranking residencial norteamericano.

Pinnacle One Yonge: el megaproyecto urbano que transforma Toronto

El SkyTower constituye la pieza central del desarrollo urbano Pinnacle One Yonge, un gigantesco complejo de uso mixto que se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la sede del diario Toronto Star.

El megaproyecto Pinnacle One Yonge busca conectar el centro financiero de Toronto con la costa del lago Ontario. Foto: Hariri Pontarini Architects

La iniciativa busca conectar la zona costera del Lago Ontario con el distrito financiero de Toronto mediante una combinación de viviendas, hoteles, espacios comerciales y áreas públicas. Entre sus principales atractivos figura un futuro parque urbano que contribuirá a revitalizar uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento de la ciudad.

En términos urbanísticos, el proyecto también representa un paso importante para Canadá, que comienza a competir en el exclusivo segmento de los rascacielos superaltos, históricamente dominado por Estados Unidos y diversas metrópolis asiáticas. El SkyTower figura entre los primeros edificios canadienses que superan los 300 metros de altura efectiva.