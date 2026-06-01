Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”

El primer ministro israelí señaló que su ejército atacará “objetivos terroristas” en Beirut si la milicia chií Hezbollah no frena su ofensiva contra ciudades y ciudadanos israelíes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 17:22
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le advirtió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su postura no cambió y que atacará “objetivos terroristas” en Beirut si la milicia chií Hezbollah no frena su ofensiva contra ciudades y ciudadanos israelíes.

“Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbollah no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma”, indicó en un mensaje difundido por su oficina.

Al mismo tiempo, según esa misma declaración, “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirá actuando en el sur de Líbano como estaba planeado”.

El presidente estadounidense había publicado un mensaje en el que señalaba que había logrado abortar el bombardeo en Beirut que Netanyahu anunció a primeras horas del día y daba cuenta de un pacto tras hablar también con el grupo chií a través de intermediarios.

Contenido Recomendado

Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente:“Es el bastión de Occidente”

Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente: “Es el bastión de Occidente”

Benjamin Netanyahu ordenó al Ejército de Israel ocupar hasta el 70% de la Franja de Gaza

Benjamin Netanyahu ordenó al Ejército de Israel ocupar hasta el 70% de la Franja de Gaza

“He mantenido una llamada muy buena con el primer ministro Bibi Netanyahu y no habrá tropas que vayan a Beirut, las que ya estuvieran en camino regresarán. Del mismo modo, a través de altos representantes, he mantenido una buena conversación con Hezbollah y han acordado detener sus disparos. Israel no les atacará a ellos, y ellos no atacarán a Israel”, escribió Trump en su red social Truth.

¿Alto al fuego en el Líbano?

Este mismo lunes, el Gobierno del Líbano afirmó que Hezbollah había aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que Trump asegurara en su red Truth Social que se alcanzó un acuerdo para el cese de sus enfrentamientos.

Según la propuesta de Estados Unidos, “cesarían los ataques israelíes contra los suburbios al sur de Beirut a cambio de que Hezbollah se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel”, y se ampliaría el alto el fuego a “todo el territorio libanés”.

Israel ataca el sur del Líbano. Foto: EFE

Trump mantuvo una llamada con la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Maawad, a quien informó de que Netanyahu dio su “aprobación” al acuerdo, agregó la embajada.

Por su parte, Maawad trasladó posteriormente la información al presidente libanés, Joseph Aoun. En tanto, la ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano prevista para el martes y miércoles se celebrará como estaba previsto.

Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva en territorio libanés con órdenes de ataque contra los suburbios de Beirut, pese a que Trump anunció este lunes que Netanyahu se comprometió a no enviar tropas a la capital libanesa y que Hezbollah se comprometió a detener los ataques contra Israel.

Esta intensificación de la ofensiva se produjo a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto el inicio de una cuarta ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, contactos que la milicia chií rechaza.

IsraelEl LíbanoBenjamín NetanyahuDonald Trump
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Histórico logro en Sudamérica:una mujer se convierte en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

    Histórico logro en Sudamérica: una mujer se convierte en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

  2. Megaproyecto vial en Sudamérica:el país que busca construir 7 túneles y 49 puentes para conectar dos regiones clave

    Megaproyecto vial en Sudamérica: el país que busca construir 7 túneles y 49 puentes para conectar dos regiones clave

  3. El país de América Latina que se convirtió en potencia militar gracias a sus cazas, submarinos y tecnología propia

    El país de América Latina que se convirtió en potencia militar gracias a sus cazas, submarinos y tecnología propia

  4. China acelera la construcción de su primer portaaviones nuclear y desafía el poderío naval de Estados Unidos

    China acelera la construcción de su primer portaaviones nuclear y desafía el poderío naval de Estados Unidos

  5. ¿Golpe para EEUU, Rusia y China?:dos países de América Latina podrían dominar la economía mundial en los próximos años

    ¿Golpe para EEUU, Rusia y China?: dos países de América Latina podrían dominar la economía mundial en los próximos años
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo:quién lo reemplazará

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo: quién lo reemplazará

Causa ARSAT:el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente:“Es el bastión de Occidente”

Tras los cambios de la Reforma Laboral:cómo es el recibo de sueldo que deberán usar ahora los empleadores

Economía

Cuenta DNI renovó sus promociones para junio 2026:descuentos, topes nuevos y cómo ahorrar más de $170.000

Cuenta DNI renovó sus promociones para junio 2026: descuentos, topes nuevos y cómo ahorrar más de $170.000

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Calendario de pagos ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

Internacionales

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica: tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”

El megaproyecto ferroviario más grande de Sudamérica:China le entregó trenes eléctricos para transformar una ciudad clave