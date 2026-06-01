Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le advirtió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su postura no cambió y que atacará “objetivos terroristas” en Beirut si la milicia chií Hezbollah no frena su ofensiva contra ciudades y ciudadanos israelíes.

“Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbollah no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma”, indicó en un mensaje difundido por su oficina.

Al mismo tiempo, según esa misma declaración, “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirá actuando en el sur de Líbano como estaba planeado”.

El presidente estadounidense había publicado un mensaje en el que señalaba que había logrado abortar el bombardeo en Beirut que Netanyahu anunció a primeras horas del día y daba cuenta de un pacto tras hablar también con el grupo chií a través de intermediarios.

“He mantenido una llamada muy buena con el primer ministro Bibi Netanyahu y no habrá tropas que vayan a Beirut, las que ya estuvieran en camino regresarán. Del mismo modo, a través de altos representantes, he mantenido una buena conversación con Hezbollah y han acordado detener sus disparos. Israel no les atacará a ellos, y ellos no atacarán a Israel”, escribió Trump en su red social Truth.

¿Alto al fuego en el Líbano?

Este mismo lunes, el Gobierno del Líbano afirmó que Hezbollah había aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que Trump asegurara en su red Truth Social que se alcanzó un acuerdo para el cese de sus enfrentamientos.

Según la propuesta de Estados Unidos, “cesarían los ataques israelíes contra los suburbios al sur de Beirut a cambio de que Hezbollah se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel”, y se ampliaría el alto el fuego a “todo el territorio libanés”.

Israel ataca el sur del Líbano. Foto: EFE

Trump mantuvo una llamada con la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Maawad, a quien informó de que Netanyahu dio su “aprobación” al acuerdo, agregó la embajada.

Por su parte, Maawad trasladó posteriormente la información al presidente libanés, Joseph Aoun. En tanto, la ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano prevista para el martes y miércoles se celebrará como estaba previsto.

Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva en territorio libanés con órdenes de ataque contra los suburbios de Beirut, pese a que Trump anunció este lunes que Netanyahu se comprometió a no enviar tropas a la capital libanesa y que Hezbollah se comprometió a detener los ataques contra Israel.

Esta intensificación de la ofensiva se produjo a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto el inicio de una cuarta ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, contactos que la milicia chií rechaza.