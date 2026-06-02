Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Libra: las predicciones para este 02 de junio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Libra está regido por Venus. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ópalo. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 02 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Atraerás a personas más jóvenes, aunque no tienes ganas de complicaciones. Antes de meterte en un problema piensa en tus familiares.

Salud y energía de Libra este día 02 de junio de 2026

Si deseas vivir plenamente tu vida, debes abrirte a los afectos y dejarte querer. Sufrir no debe ser una constante en tu vida.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Profesionalmente estarás estable, pero tendrás ganas de iniciar nuevas actividades que te saquen de la rutina.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Nota Más leídas

  1. Horóscopo:cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados

    Horóscopo: cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo:quién lo reemplazará

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo: quién lo reemplazará

Causa ARSAT:el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente:“Es el bastión de Occidente”

Tras los cambios de la Reforma Laboral:cómo es el recibo de sueldo que deberán usar ahora los empleadores

Economía

Cuenta DNI:una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

Cuenta DNI: una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

Alivio fiscal:la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Calendario de pagos ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

Internacionales

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica: tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”

El megaproyecto ferroviario más grande de Sudamérica:China le entregó trenes eléctricos para transformar una ciudad clave