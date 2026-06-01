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Causa ARSAT: el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

El fiscal federal de San Isidro había pedido la citación de una decena de acusados, pero la situación se precipitó con la detención del ex titular del organismo, Facundo Leal.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 16:52
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Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados a Facundo Leal.
Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados a Facundo Leal. Foto: PFA
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La investigación por corrupción en la empresa satelital ARSAT, que derivó en la detención de su ex titular, Facundo Leal, entró el pasado viernes en secreto de sumario y en estas horas se define si el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citará a declaración indagatoria a los demás involucrados.

Cabe señalar que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, había pedido la citación de una decena de acusados, pero la situación se precipitó con la detención de Leal, en cuyos domicilios le encontraron más de dos millones de dólares y droga, que afirmó era para consumo personal.

Además, el detenido se negó a contestar preguntas, por lo que el origen de los dólares en efectivo encontrados tanto en su departamento de Palermo como en su casa de Mendoza todavía es una incógnita.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT detenido
Fue detenido en un procedimiento realizado durante la jornada del viernes 29 de mayo. Foto: Periferia

Qué se investiga en la causa ARSAT

La causa penal investiga las presuntas maniobras de corrupción en ARSAT, aspecto sobre el cual hay un pedido de indagatorias y medidas cautelares presentado por parte de la fiscalía. Por su parte, se imputan delitos como presunto cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otros tantos vinculados a corrupción funcional debido a cómo se llevaron a cabo las contrataciones y los llamados a licitación.

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Facundo Leal, quien presidió la empresa satelital entre 2022 y febrero de 2024, debe afrontar una causa abierta por la tenencia de 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína, una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.

En el allanamiento en el departamento de Palermo también se incautaron más de 650.000 dólares en efectivo, 2.000.000 de pesos, además de distintos valores de pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.

La situación procesal de Facundo Leal y el origen de la causa

El imputado acumula una trayectoria de casi dos décadas dentro de la estructura de la administración pública y presidió la compañía ARSAT. El exdirectivo ejerció funciones regulatorias en el sistema aeroportuario nacional hasta su remoción en el mes de enero de 2026, por lo que el personal del área de recursos humanos confirmó que el sospechoso aún integraba la nómina salarial activa de la firma satelital bajo la modalidad de planta permanente.

En las últimas horas, la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez formalizó la audiencia de declaración indagatoria, aunque el imputado se amparó en sus derechos constitucionales y no aportó datos sobre los bienes incautados. El juez federal Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario estricto sobre las actuaciones de la causa y las fuentes del tribunal aclararon que el expediente se originó por presuntos hechos de corrupción institucional y carece de vinculación previa con redes de narcotráfico.

ArsatCorrupción
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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