El megaproyecto ferroviario más grande de Sudamérica: China le entregó trenes eléctricos para transformar una ciudad clave

China le envió 20 trenes eléctricos de última generación para la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Arriendo

China volvió a exhibir su capacidad industrial y tecnológica con el envío de 20 trenes eléctricos de última generación destinados a la primera línea del metro de Bogotá, una obra considerada estratégica para el futuro de la movilidad urbana en Colombia. La iniciativa forma parte de un ambicioso proyecto que busca transformar a la capital colombiana en uno de los principales referentes ferroviarios de América Latina.

Los convoyes fueron fabricados por la compañía china CRRC Corporation Limited en la ciudad de Changchun y embarcados desde el puerto de Qingdao rumbo a Colombia, en una operación logística de gran escala coordinada por las autoridades del gigante asiático. La llegada de estas unidades permitirá avanzar con las pruebas operativas previstas para junio, cuando se realizarán recorridos de evaluación sobre un tramo de seis kilómetros sin pasajeros a bordo.

La incorporación de estos trenes representa un nuevo paso en la estrategia china para consolidarse como líder mundial en tecnologías vinculadas a la eficiencia energética y al transporte sustentable, sectores en los que incrementó notablemente su presencia durante los últimos años.

Megaproyecto ferroviario: de qué trata la imponente obra de China en Colombia

Los 20 trenes serán incorporados a la Línea 1 del Metro de Bogotá, una infraestructura que promete marcar un antes y un después en el transporte público colombiano. El trazado tendrá una extensión de 24 kilómetros, aunque existe la posibilidad de sumar tres estaciones adicionales que ampliarían el recorrido en más de tres kilómetros.

Los convoyes fueron fabricados por la compañía china CRRC Corporation Limited en la ciudad de Changchun. Foto: 90 minutos

Actualmente, más de 15.000 trabajadores participan en la construcción de la obra, que ya supera los 13 kilómetros ejecutados. De acuerdo con datos difundidos por la empresa Metro de Bogotá a finales de abril de 2026, el proyecto alcanzó un avance general del 77,5%.

La inversión total estimada oscila entre 5.300 y 5.800 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de una iniciativa destinada a redefinir la movilidad en la capital colombiana durante las próximas décadas.

Cómo son y qué características tienen los trenes eléctricos que envió China

Los nuevos vehículos fueron diseñados bajo estándares tecnológicos de última generación. Cada tren tiene una longitud de 185 metros distribuidos en seis vagones y cuenta con cuatro motores eléctricos que permiten una operación silenciosa, eficiente y con bajas emisiones.

Cada convoy podrá transportar hasta 1.800 pasajeros por viaje, contribuyendo a mejorar la movilidad. Foto: Arriendo

Además, las unidades están preparadas para funcionar sin conductor, una característica que las ubica entre los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo. Según las especificaciones del proyecto, cada convoy podrá transportar hasta 1.800 pasajeros por viaje, contribuyendo a mejorar significativamente la capacidad de movilidad de una ciudad que supera los ocho millones de habitantes.

La apuesta por sistemas automatizados y completamente eléctricos responde a una tendencia global orientada a reducir la contaminación urbana y optimizar el consumo energético en los grandes centros metropolitanos.

Alianza estratégica: los detalles del proyecto ferroviario más ambicioso entre China y Colombia

El envío de estos trenes eléctricos no constituye un caso aislado. En los últimos años, China incrementó su participación en proyectos de infraestructura y transporte en distintos países latinoamericanos.

Cada tren tiene una longitud de 185 metros distribuidos en seis vagones y cuenta con cuatro motores eléctricos. Foto: Forbes Colombia

En Chile, por ejemplo, compañías chinas participaron en la provisión de buses eléctricos que actualmente circulan en varias ciudades, mientras que en Brasil continúan las negociaciones vinculadas a proyectos ferroviarios de alta velocidad.

La llegada de los nuevos trenes a Bogotá refuerza esa estrategia regional y confirma el papel del país asiático como uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos eléctricos y soluciones de movilidad sustentable. Con esta entrega, China no solo aporta tecnología para una de las obras de transporte más importantes de Sudamérica, sino que también consolida su liderazgo en un sector llamado a desempeñar un papel clave en el futuro de las grandes ciudades.