¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Acuario para el 05 de agosto de 2026

Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 05 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres.

Salud y energía de Acuario este día 05 de agosto de 2026

Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.

¿Cuáles son las fechas de Acuario? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario? Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) : se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

: se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) : representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

: representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) : están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

: están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Acuario? Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario? El número de la suerte de Acuario es el 4.