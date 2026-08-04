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Granja Tres Arroyos cierra su planta en Córdoba: la crisis ya alcanzó cinco localidades del país

La firma negocia una reestructuración de deuda de USD 350,9 millones. La compañía tiene conflictos en Pilar, Esteban Echeverría, Ezeiza y Concepción del Uruguay.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Granja Tres Arroyos. Foto: X.
Granja Tres Arroyos. Foto: X.
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La empresa Granja Tres Arroyos extendió por otros 15 días el cierre de su planta en Río Cuarto, Córdoba, afectando, esta manera, el trabajo de 350 empleados por un mes completo.

La fábrica cordobesa había detenido su actividad a mediados de julio bajo la definición oficial de “parada programada”, con la promesa de retomar la producción en un plazo breve. Sin embargo, la fecha no se cumplió y los trabajadores tienen incertidumbre sobre su futuro laboral.

Granja Tres Arroyos
Granja Tres Arroyos

La medida se suma a conflictos activos en otras cuatro localidades del país, como Pilar, Esteban Echeverría, Ezeiza y Concepción del Uruguay.

La situación de la firma

Granja Tres Arroyos atribuyó la crisis al cierre de mercados internacionales por la situación sanitaria vinculada a la gripe aviar.

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La empresa señaló además que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis y que trabaja en una reestructuración financiera con expectativas de generar un impacto positivo en el mediano plazo.

Granja Tres Arroyos. Foto: X.
La Granja Tres Arroyos se declaró en crisis. Foto: X.

En relación con la situación local, sostuvo que el escenario se agravó por medidas sindicales que afectaron los niveles de faena y la previsibilidad operativa en la región. Según indicó, tras agotar instancias de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, resolvió cerrar la planta.

La firma, con 65 años de trayectoria en el país, indicó que continúa enfocada en la búsqueda de alternativas para sostener sus actividades, preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y avanzar en medidas destinadas a consolidar su continuidad operativa.

Tres ArroyosEmpresaCórdoba
Matias Greisert
Matias Greisert

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