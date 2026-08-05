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Índice Big Mac: Argentina se mantiene entre los países donde la famosa hamburguesa sale más cara

El ranking se elabora teniendo en cuenta el salario promedio argentino y comparándola con el menú de McDonald’s.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Se dieron a conocer las nuevos mediciones de índice Big Mac de la revista The Economist.
Se dieron a conocer las nuevos mediciones de índice Big Mac de la revista The Economist. Foto: McDonald's
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La Big Mac es la hamburguesa más conocida de McDonald’s y se utiliza para una medición internacional de economía con el objetivo de saber si la moneda de un país está sobrevaluada o subvaluada respecto al dólar. El índice fue creado por la revista The Economist en 1986 para comparar el poder adquisitivo entre distintos países y analizar las tendencias cambiarias, tomando como referencia el precio del Big Mac, un producto que es prácticamente idéntico en gran parte del mundo.

La revista británica acaba de actualizar el índice Big Mac con referencias de julio de 2026 y concluyó que la Argentina se encuentra entre los países donde la hamburguesa está a un precio más elevado.

La situación de la Argentina mejoró, pero sigue entre los países con la Big Mac más cara según ingresos

The Economist utilizó los valores del Big Mac de 50 países e indicó que la moneda local se encuentra “sobrevaluada” en un 19%. Lo que indica que en territorio nacional comprar esta hamburguesa sale un 19% más que en Estados Unidos. Ahora bien, este resultado del índice se mide teniendo en cuenta el ingreso promedio de los trabajadores.

El índice Big Mac fue creado por la revista The Economist. Foto: Prensa McDonald's Argentina

En una segunda medición, que no tiene en cuenta los salarios medios y solo mide en dólares el costo del Big Mac, la situación cambia. La hamburguesa en Argentina sale 5,91 dólares (sola sin tener en cuenta el combo con papas y bebida) y en Estados Unidos 6,22 dólares, lo que hace que, en este caso, el valor esté subvaluado en nuestro país (-5%).

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Teniendo en cuenta el primer cálculo, es decir ajustado por PBI per cápita, la Argentina se posicionó en el puesto número 14 por una sobrevaluación del 19% del peso frente al dólar estadounidense.

La situación de la Argentina no solo cambió respecto a enero 2026, ya que, en ese momento, se ubicó en el puesto número 13, también en referencia a los número del año pasado. A principios del 2025, el país se había posicionado en el primer puesto con la moneda más sobrevaluada del mundo en cuanto a la medición del Big Mac.

Cuanto cuesta una hamburguesa Big Mac
Argentina ocupa el puesto número 14 en la medición del índice Big Mac. Foto: McDonalds

Índice Big Mac: qué pasa en otros países

Según el índice Big Mac de la revista británica, Uruguay cuenta con la moneda más sobrevaluada del mundo en comparación con el dólar con un 77,4%. Luego le sigue Colombia con un 63,6%. En tercer lugar, se encuentra Suiza con un índice del 48,5%. Por otro lado, el cuarto lugar lo ocupa Turquía con un 38,7% y le sigue Costa Rica con un 38,1%.

Otro países de América Latina como, por ejemplo, México presentó también una moneda sobrevaluada, de acuerdo al cálculo, de un 25,4%, Honduras con un 7,7%, Chile por un 6,1% y Nicaragua con un 5,9%. En cambio, muy distinta es la situación de Brasil que registró una subvaluación del 6%, de acuerdo a datos del informe.

Economía argentinaMcDonalds
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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