Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Brasil retira a su embajador de la Argentina. Foto: Presidencia

En medio de una crisis diplomática sin precedentes, Brasil decidió este martes 4 de agosto retirar a su embajador de la Argentina, Julio Bitelli. Además, rebajó al mínimo su relación diplomática con el gobierno de Javier Milei, por lo que de ahora en adelante no habrá un funcionario de carrera en la embajada, sino que será de encargado de negocios.

La decisión del país vecino llega tras los reiterados insultos del presidente argentino hacia su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según indicó CNN Brasil, la decisión fue comunicada al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, quien recibió una nota de protesta en respuesta a los insultos del presidente argentino en nuevas ocasiones desde que fue convocado para dar explicaciones el 26 de julio.

Dicho medio indicó que la decisión comunicada al representante argentino es que “la relación entre ambos países se rebajó al nivel de encargados de negocios” y que el embajador brasileño no regresará a Buenos Aires mientras continúen los insultos de Milei.

Julio Bitelli, embajador brasileño en Argentina Foto: REUTERS

Cabe recordar que Bitelli fue convocado a consultas un día después de que el mandatario argentino participara en la Convención Nacional del Partido Liberal en San Pablo, donde calificó al presidente Lula de “prisionero” y al ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, de “pedazo de basura calvo”.

Con la decisión tomada por Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil), la embajada brasileña en Argentina quedará bajo la responsabilidad del Ministro Consejero Eduardo Uziel. Por su parte, el Gobierno argentino deberá ahora decidir qué hacer con su representante en Brasilia.

Javier Milei redobló su ataque contra Lula da Silva

Este mismo fin de semana, Milei volvió a apuntar contra Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, al tiempo que defendió sus declaraciones al sostener que se limitó a describir hechos que considera verdaderos.

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, enfatizó en una entrevista con La Nación+.

Aseguró, además, que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de “las ideas de la libertad”. En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares.

El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli Foto: Reuters

El origen del conflicto entre Milei y Lula da Silva: insultos, ideología y tensión diplomática

El nuevo capítulo de tensión entre Javier Milei y Lula da Silva comenzó el sábado 25 de julio, cuando el presidente argentino viajó a San Pablo para participar de un acto del Partido Liberal y respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, Milei lanzó fuertes críticas contra Lula, a quien llamó “ladrón” y “presidiario”, además de describir al gobierno brasileño como integrado por “socialistas ladrones”. También acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023. Esas declaraciones fueron interpretadas en Brasilia como una afrenta directa no solo contra Lula, sino también contra las instituciones brasileñas.

La tensión también incluyó al Poder Judicial brasileño. El presidente apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, luego de que se le impidiera visitar a Jair Bolsonaro durante su estadía en Brasil.

La respuesta brasileña fue inmediata. El gobierno de Lula decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una de las señales diplomáticas más fuertes antes de una ruptura formal de relaciones. La medida fue adoptada por el canciller Mauro Vieira con el objetivo de evaluar el estado de la relación bilateral.

Javier Milei apuntó contra Lula da Silva en San Pablo.

Además, Itamaraty convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle una protesta formal por las declaraciones del presidente argentino. Desde Brasil sostuvieron que los dichos de Milei fueron “groseros e inaceptables” y los interpretaron como una injerencia en asuntos internos, especialmente porque fueron pronunciados en territorio brasileño durante un acto político partidario.

Desde entonces, el conflicto quedó instalado como uno de los choques diplomáticos más graves entre Argentina y Brasil en los últimos años. La crisis combina varios elementos: la enemistad ideológica entre Milei y Lula, el apoyo explícito del mandatario argentino al bolsonarismo, las acusaciones cruzadas por supuesta injerencia electoral y la tensión geopolítica dentro de la región.