Rusia muestra su nuevo submarino nuclear Yasen-M: el arma silenciosa que inquieta a la OTAN

Submarino ruso Yasen-M. Foto: Wikimedia Commons

Rusia volvió a enviar un mensaje de poder militar desde el mar. La presentación del K-563 Ulyanovsk, un submarino nuclear de la clase Yasen-M, se convirtió en una señal directa para Occidente en un momento de máxima tensión geopolítica. La nave fue botada en Severodvinsk tras años de construcción y todavía deberá completar trabajos de alistamiento, pruebas de mar y evaluaciones estatales antes de incorporarse plenamente a la Armada rusa.

Un submarino diseñado para operar lejos, en silencio y con gran poder de fuego

El Yasen-M pertenece al Proyecto 885M, una familia de submarinos nucleares de ataque pensada para reemplazar plataformas rusas heredadas de la era soviética y concentrar más capacidades en menos unidades. Su diseño combina tareas de vigilancia, guerra antisubmarina, ataque contra buques y lanzamiento de misiles de largo alcance desde una plataforma difícil de detectar.

Submarino ruso Yasen-M. Foto: Wikimedia Commons

El K-563 Ulyanovsk tiene un valor estratégico porque no se trata solo de un submarino más. Su llegada refuerza la apuesta rusa por una flota submarina moderna, con mayor automatización, mejor capacidad de supervivencia y armamento flexible. Según reportes especializados, la clase puede portar misiles de crucero Kalibr, misiles antibuque P-800 Oniks y, en determinadas configuraciones, misiles hipersónicos 3M22 Zircon.

Misiles Kalibr y Zircon: la combinación que preocupa a Occidente

La principal inquietud occidental no está únicamente en el casco del submarino, sino en lo que puede lanzar. Las unidades Yasen-M cuentan con módulos de lanzamiento vertical capaces de transportar hasta 40 misiles Kalibr o hasta 32 misiles Zircon u Oniks, de acuerdo con reportes de defensa.

Los Kalibr son conocidos por su capacidad de ataque a larga distancia contra objetivos terrestres y navales. Los Zircon, en cambio, elevan la preocupación por su perfil hipersónico, una característica que reduce los tiempos de reacción de los sistemas defensivos y complica la interceptación. La posibilidad de que estos misiles puedan ser desplegados desde plataformas submarinas aumenta el margen de maniobra de Moscú, especialmente en zonas como el Ártico, el mar de Barents y el Atlántico Norte.

El mensaje militar detrás del K-563 Ulyanovsk

La botadura del Ulyanovsk llega en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, el deterioro de las relaciones entre Rusia y la OTAN y la creciente competencia por el control de rutas marítimas estratégicas. La asignación prevista a la Flota del Norte refuerza la importancia de los accesos al Ártico y al Atlántico, dos espacios clave para submarinos nucleares, patrullas de disuasión y vigilancia de fuerzas occidentales.

Submarino ruso Yasen-M. Foto: Wikimedia Commons

A diferencia de los buques de superficie, que pueden ser detectados con más facilidad y han demostrado vulnerabilidad frente a drones, misiles y ataques de precisión, los submarinos conservan una ventaja esencial: la capacidad de operar ocultos. En ese sentido, cada nuevo Yasen-M amplía las opciones de Rusia para proyectar fuerza sin mostrar de inmediato su ubicación.

Una pieza clave en la modernización naval rusa

El Ulyanovsk fue colocado en grada en julio de 2017 y botado en julio de 2026, por lo que su construcción se extendió durante nueve años. Aunque la ceremonia marca un avance importante, aún no equivale a una entrada en servicio operativo: el submarino necesita completar alistamiento, pruebas y aceptación formal por parte de la Armada.

La clase Yasen y su variante modernizada Yasen-M forman parte de una transición más amplia de la Armada rusa, que busca reemplazar submarinos de generaciones anteriores por plataformas más silenciosas, versátiles y mejor armadas. Reportes abiertos indican que Rusia ya opera varias unidades de esta familia y mantiene otras en construcción o planificación.

Por qué la OTAN mira de cerca al Yasen-M

Para la OTAN, el problema no es solo cuántos submarinos puede construir Rusia, sino qué tipo de amenaza representa cada unidad. Un Yasen-M puede realizar misiones de inteligencia, seguir submarinos enemigos, atacar buques de superficie y lanzar misiles de precisión contra objetivos lejanos. Esa combinación obliga a reforzar patrullas antisubmarinas, vigilancia aérea, sensores marítimos y coordinación entre aliados.

Además, la eventual integración de misiles hipersónicos desde submarinos reduce la previsibilidad del escenario. Si una plataforma puede permanecer oculta y lanzar armas de alta velocidad desde zonas remotas, los sistemas de defensa deben actuar con menos tiempo y más incertidumbre. Esa es una de las razones por las que el K-563 Ulyanovsk genera atención mucho más allá de Rusia.

El equilibrio naval entra en una etapa más inestable

El nuevo submarino ruso no cambia por sí solo el balance militar global, pero sí suma presión a un tablero que ya estaba recalentado. La guerra en Ucrania, la militarización del Ártico, la modernización nuclear y la carrera por tecnologías hipersónicas empujan a las potencias a invertir más en capacidades submarinas.

El K-563 Ulyanovsk representa, en definitiva, una advertencia estratégica: Rusia quiere conservar capacidad de disuasión, ataque y presencia oceánica incluso frente a una OTAN más alerta. Su verdadero impacto se medirá cuando concluya las pruebas y se integre a operaciones reales, pero su sola aparición ya confirma una tendencia: la competencia militar del futuro se jugará cada vez más bajo la superficie del mar.