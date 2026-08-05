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Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

Lionel Messi realizó una donación de 80.000 euros para ayudar a reconstruir la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. Conocé todos los detalles.

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Incendios en España.
Incendios en España. Foto: EFE.
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El capitán de la Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo que va más allá del fútbol. Lionel Messi realizó una donación de 80.000 euros para colaborar con la recuperación de la Sierra Oeste de Madrid, una región que sufrió graves daños tras los incendios forestales registrados durante las últimas semanas.

La noticia generó una fuerte repercusión tanto en España como en Argentina y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el compromiso solidario del astro rosarino.

El gesto solidario de Messi que emocionó a Madrid

La donación fue confirmada oficialmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció públicamente el aporte económico realizado por el campeón del mundo.

El capitán de la Selección Argentina tuvo minutos en el empate 2-2 contra Columbus Crew.
Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria destacó el gesto del futbolista argentino y aseguró que los madrileños esperan recibirlo próximamente para agradecerle personalmente su colaboración.

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Según trascendió, fueron representantes del entorno de Messi quienes se comunicaron con las autoridades madrileñas para conocer el mecanismo habilitado para realizar aportes destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas. Posteriormente, se efectuó la transferencia por el canal oficial impulsado por el Gobierno regional.

La Sierra Oeste, una de las regiones más castigadas por el fuego

Los incendios forestales provocaron una de las emergencias ambientales más importantes de los últimos años en la Comunidad de Madrid. Las llamas afectaron a numerosos municipios y dejaron un panorama devastador que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades españolas, más de 27.000 hectáreas resultaron afectadas en la región madrileña, mientras que decenas de viviendas sufrieron daños de consideración. Además, miles de personas tuvieron que ser evacuadas o permanecer confinadas durante el avance del fuego.

Se ecienden las alarmas en España por los incendios forestales Foto: EFE

La situación también impactó en zonas cercanas de Ávila y Toledo, elevando significativamente la superficie total alcanzada por los incendios en el centro de España.

En qué se utilizarán los 80.000 euros donados por Messi

El dinero aportado por el futbolista estará destinado a las tareas de reconstrucción y recuperación de los municipios afectados.

Entre las prioridades se encuentran la reparación de infraestructuras dañadas, la asistencia a familias perjudicadas por el desastre, la recuperación de áreas naturales y el apoyo a las actividades económicas que se vieron afectadas por el incendio.

La contribución de Messi adquiere todavía más relevancia teniendo en cuenta que forma parte de un fondo especial creado para canalizar donaciones privadas destinadas a la recuperación de la Sierra Oeste. Desde la apertura de ese sistema de aportes, las autoridades habían logrado reunir cerca de 200.000 euros, por lo que la donación del argentino representa una porción muy significativa del total recaudado.

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