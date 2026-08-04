La isla más pequeña de España quiere independizarse: tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

Tabarca, la isla de España que busca independizarse. Foto: tabarca.org

Tabarca, la isla habitada más pequeña de España, inició los trámites para independizarse y dejar de depender administrativamente del Ayuntamiento de Alicante.

Con tan solo 50 habitantes, esta ciudad del Mediterráneo no busca constituirse como un municipio independiente, sino convertirse en una Entidad Local Menor, figura administrativa que le permitiría asumir la gestión de algunos servicios básicos y disponer de mayor capacidad para responder a sus necesidades.

A Tabarca solo se puede acceder en barco desde Alicante o Santa Paola, pero esto no es un impedimento para recibir miles de turistas cada verano, que visitan la pequeña isla para disfrutar de sus impresionantes aguas cristalinas y su patrimonio histórico.

Sin embargo, la decisión de independizarse responde a que sus 50 habitantes afrontan dificultades variadas durante el año, por lo que el objetivo de los vecinos es ganar autonomía para gestionar su día a día.

Tabarca, la isla de España que busca independizarse. Foto: Wikimedia Commons

Por qué Tabarca quiere independizarse

La Asociación Tabarca Isla Plana impulsa desde hace años un reclamo para que la isla tenga una mayor autonomía administrativa. Según sus representantes, los vecinos arrastran desde hace más de una década una serie de problemas cotidianos que no encuentran respuesta en las distintas administraciones y que afectan directamente la calidad de vida de quienes residen allí durante todo el año.

Entre las principales demandas aparecen el deterioro del patrimonio histórico, la falta de mantenimiento, las deficiencias en algunos servicios públicos y la necesidad de mejorar el transporte marítimo, clave para conectar Tabarca con la península. Para los habitantes, contar con una gestión propia permitiría actuar con mayor rapidez ante estas situaciones y resolver necesidades que hoy dependen de organismos externos.

Uno de los puntos más sensibles es el aislamiento. El barco es la única vía de acceso a la isla y, cuando las condiciones del mar obligan a suspender los viajes, Tabarca puede quedar incomunicada durante horas. Esta situación genera preocupación entre los vecinos, especialmente ante emergencias o necesidades básicas de abastecimiento.

Tabarca, la isla de España que busca independizarse. Foto: Wikimedia Commons

A esos problemas se suma la presión turística durante el verano. En temporada alta, miles de visitantes llegan cada día a la isla, lo que multiplica la demanda de limpieza, mantenimiento, seguridad e infraestructura en un territorio pequeño y con recursos limitados. Por eso, buena parte de los residentes considera que una administración propia ayudaría a gestionar mejor tanto la vida diaria como el impacto del turismo.

Qué cambia si Tabarca se independiza

Actualmente, Tabarca depende del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado, una estructura administrativa que, según los vecinos, demora la resolución de problemas cotidianos. Al estar repartidas las competencias entre distintos organismos, muchas actuaciones requieren autorizaciones y trámites previos, incluso cuando se trata de mejoras básicas.

Si la iniciativa prospera, la isla podría contar con una junta vecinal propia y un alcalde con competencias para gestionar servicios esenciales, como la limpieza, el mantenimiento y algunas intervenciones locales. Para los residentes, esto permitiría una respuesta más rápida y adaptada a las necesidades de una isla pequeña, aislada y con una fuerte presión turística.

Tabarca, la isla de España que busca independizarse. Foto: Wikimedia Commons

Además, una mayor autonomía facilitaría el acceso directo a subvenciones públicas, incluidas ayudas de la Diputación y fondos europeos. Desde el Ayuntamiento de Alicante, sin embargo, rechazan que Tabarca esté desatendida y aseguran que continúan trabajando para mejorar los servicios y las condiciones de vida en la isla.

Cómo es Tabarca, la isla española que busca independizarse

Tabarca es uno de los destinos más singulares de la costa alicantina: una isla pequeña, de aire mediterráneo y con un casco histórico amurallado que conserva parte de su trazado del siglo XVIII. Sus calles tranquilas, sus casas bajas y su pasado ligado a pescadores genoveses la convierten en una escapada ideal para quienes buscan combinar historia, mar y una experiencia distinta a pocos kilómetros de la península.

Uno de sus mayores atractivos es su entorno natural. La isla forma parte de la primera reserva marina declarada en España, creada en 1986, y sus aguas cristalinas la vuelven especialmente popular para hacer snorkel, buceo o simplemente disfrutar de sus calas y playas. La biodiversidad marina y las praderas de posidonia son parte clave de su valor turístico y ambiental.

Durante el verano, Tabarca recibe miles de visitantes que llegan en barco para pasar el día, recorrer el pueblo, comer en sus restaurantes y probar platos típicos como el caldero tabarquino.