Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras: “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras. Foto: NA

En la antesala de una sesión clave para el Gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, anunció las modificaciones de última hora aplicadas a la Ley de Tierras y señaló que “los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”.

“Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras”, aseguró Bullrich en conferencia de prensa.

Además, la ex ministra de Seguridad afirmó que una de las modificaciones al proyecto es el de “un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros”.

“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”, remarcó Bullrich y añadió: “Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques. Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”.

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras Foto: X @PatoBullrich

Durante su discurso, la titular del bloque de LLA en el Senado le agradeció al PRO, la UCR y partidos provinciales aliados y enfatizó que este “es un acuerdo muy bueno para el país”.

En tanto, se informó que la compra de tierras por parte de extranjeros particulares deberá quedar registrada en los registros provinciales, según expresa el artículo 25 del proyecto.

Además, la legislación propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.

En esa línea, Bullrich afirmó: “Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, dijo y sumó: “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”.

“Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, cerró.

Al concluir la conferencia, fue abordada por la prensa sobre su pronóstico sobre la votación del capítulo de tierras el próximo jueves y al respecto dejó entrever que las cuentas están muy ajustadas: “Se gana por un voto”.

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras. Foto: NA

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras

El Gobierno encabezó negociaciones este lunes en el Senado para introducir cambios en la Ley de Tierras y poder así destrabar su tratamiento, entre los que destaca pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros, dejando atrás la idea de eliminar todo límite.

Según los últimos cambios que negoció LLA, quedaron totalmente olvidadas las pretensiones originales de que no exista ningún límite a la compra de tierra, eliminando el que establece la ley actual de 15% del territorio nacional.

Luego de varios meses de tratativas, el oficialismo cambió de posición y negoció en busca de votos pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros.

Cabe recordar que la sesión prevista para el 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves. Durante el debate, oficialismo buscará avanzar con cambios en la Ley de Tierras, desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

Sobre este esquema se referirá Bullrich en la conferencia del martes, que está prevista para las 16. En busca de ordenar el discurso, esta mañana se llevó a cabo un zoom con los senadores de LLA, donde se definió cuál será la línea discursiva y que de la conferencia de prensa también participarán Nadia Márquez y Agustín Coto.