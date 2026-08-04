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Ley de Tierras: Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel la habilitó a intervenir con voz y voto en la sesión “ad referéndum” del pleno, que es soberano en ese sentido. La legisladora, embarazada de ocho meses, no pidió licencia y se encuentra de reposo en Mendoza.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Anabel Fernández Sagasti.
Anabel Fernández Sagasti. Foto: Captura de video.
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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto que habilita de manera “individual, excepcional y transitoria” a la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de ocho meses conisderado de riesgo médico, a participar con voz y voto de forma remota de la sesión del próximo jueves en la Cámara alta, donde se tratará el proyecto de extranjerización de tierras.

Según el decreto, la habilitación de la legisladora peronista para intervenir en la sesión a distancia deberá ser convalidada por el pleno del Senado con la mitad más uno de los votos.

Aprobación de Victoria Villarruel al voto de Anabel Fernández Sagasti en el Senado.
Aprobación de Victoria Villarruel al voto de Anabel Fernández Sagasti en el Senado. Foto: X

Fernández Sagasti, quien reside en Mendoza, se encuentra impedida de trasladarse a Buenos Aires a raíz de una restricción médica producto de su avanzado embarazo de 32 semanas, a una edad (42 años) que la comunidad científica considera de riesgo.

El certificado médico firmado por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis Lagomaggiore le indica a la senadora opositora reposo relativo y contraindicación expresa para realizar esfuerzos y viajes por cualquier medio de transporte.

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De conseguir la aprobación de la mitad más uno de los votos, el interbloque Popular contaría con sus 25 representantes, quienes ya se expidieron en rechazo a la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

El antecedente

El decreto firmado por Villarruel se basa en uno similar firmado por Cristina Kirchner en 2020 en ocasión de la pandemia de coronavirus, que obligó al Senado a readecuarse a un formato de funcionamiento híbrido, incluyendo la virtualidad.

Cristina Fernández de Kirchner, El Senado aprobó el proyecto de reforma judicial, NA
Cristina Fernández de Kirchner en el Senado.

Si bien el tema se judicializó, posteriormente la Corte Suprema convalidó la decisión de adoptar la forma remota para deliberar y tomar decisiones legislativas.

Cámara de SenadoresVictoria VillarruelAnabel Fernández Sagasti
Matias Greisert
Matias Greisert

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