comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de Aries hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 06 de septiembre de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Aries para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Aries, signo de Fuego regido por Marte, recibe hoy 06 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Tus planes se irán dando paulatinamente. Intenta no generarte enemigos, con humildad y sencillez llegarás a todas partes. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

Tu positivismo traerá grandes recompensas. Tu optimismo estimula el humor de tu pareja. Momentos de gran compañerismo.

Salud y energía de Aries este día 06 de septiembre de 2026

Toma las riendas de tu vida, haz lo que deseas hacer y no lo que quieran los demás. Reconoce que generas un poder a través de la palabra.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

Serás entendido y aceptado sin mucho trámite. Tu economía mejorará y tus inversiones darán resultados positivos.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

Arieshoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Escorpio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de septiembre de 2026

    Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de septiembre de 2026

  2. Horóscopo diario:las revelaciones para Capricornio este 06 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Capricornio este 06 de septiembre de 2026

  3. Piscis:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de septiembre de 2026

    Piscis: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo diario:las revelaciones para Cáncer este 06 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Cáncer este 06 de septiembre de 2026

  5. Capricornio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 05 de septiembre de 2026

    Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 05 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción, detuvieron al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri

Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción, detuvieron al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas:cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

El Gobierno y la Iglesia emitieron un comunicado conjunto por la histórica visita del Papa León XIV

Las tres empresas que acataron la normativa de Milei y se bajaron de los proyectos petroleros en Malvinas

Economía

Se conoce el dato de inflación de agosto:qué número espera el Gobierno y qué proyectan los analistas

Se conoce el dato de inflación de agosto: qué número espera el Gobierno y qué proyectan los analistas

Expensas en CABA por las nubes:se registró un aumento del 4,8% en agosto 2026

¿Por qué se declaró en quiebra Musimundo y cerró 20 sucursales?

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

Internacionales

Un paraíso rural de España busca voluntarios:ofrecen hospedaje gratis por trabajar solo 3 horas al día

Un paraíso rural de España busca voluntarios: ofrecen hospedaje gratis por trabajar solo 3 horas al día

Con el agua hasta las rodillas y sin luz:una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

El mapa mundial podría cambiar:la propuesta para mostrar el tamaño real de los continentes

Vladímir Putin confirmó que no habrá ataques por tres días en Kiev mientras estén los enviados especiales de EEUU para negociar por la paz