Un paraíso rural de España busca voluntarios: ofrecen hospedaje gratis por trabajar solo 3 horas al día

La propuesta permite conocer el entorno rural de Asturias mientras se colabora con distintas tareas de mantenimiento y jardinería. Foto: Hoteles.com.

Con los años, Asturias se convirtió en el escenario de una propuesta pensada para quienes quieren viajar, conocer la vida rural de España y alojarse sin pagar hospedaje durante varias semanas. Y es que una casa de campo busca voluntarios para colaborar con diferentes tareas de exteriores. A cambio, ofrece habitación privada, almuerzo y dos días libres por semana.

Los voluntarios podrán disfrutar de tiempo libre para recorrer los paisajes y atractivos del norte de España durante su estadía. Foto Freepik.

La convocatoria está publicada en Worldpackers y contempla una colaboración de 15 horas semanales, distribuidas en aproximadamente tres horas diarias durante cinco días.

La estadía mínima es de dos semanas y quienes sean seleccionados podrán aprovechar sus jornadas libres para conocer los alrededores, descansar y disfrutar de la experiencia en Asturias.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La propuesta está orientada especialmente a personas interesadas en actividades rurales, jardinería y cuidado de animales. Entre las tareas previstas se encuentran:

Construcción y reparación de una valla.

Desbrozado y corte de pasto.

Eliminación de hierbas del huerto.

Construcción de bancales para cultivos.

Ayuda en la construcción de un gallinero.

Colaboración en tareas de jardinería.

Cuidado de mascotas y animales.

Según la publicación, los voluntarios podrán comunicarse en español, inglés, francés o catalán, por lo que no se exige un dominio avanzado de idiomas.

Entre las actividades previstas se encuentran el cuidado del jardín, la limpieza de maleza y la construcción de espacios para animales. Foto: Unsplash

Qué incluye el alojamiento gratis en Asturias

Uno de los principales beneficios del intercambio es el hospedaje sin costo durante la estadía. Los voluntarios tendrán una habitación privada dentro del alojamiento. También recibirán almuerzo todos los días y tendrán acceso a una cocina equipada para preparar sus propias comidas.

La propuesta incluye además dos días libres por semana, internet básica y un espacio de trabajo para quienes necesiten continuar con sus actividades laborales de manera remota.

La experiencia está pensada para quienes buscan combinar un viaje por España con una estadía en contacto con la naturaleza. Foto: Pexels.

A esto se suman actividades vinculadas con la experiencia y el turismo. El anfitrión ofrece excursiones y caminatas gratuitas, además de clases de idiomas para quienes quieran aprender o mejorar una lengua durante su estadía.

Quiénes pueden postularse a la propuesta

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años. Pueden postularse viajeros individuales, parejas y dúos de voluntarios.

Entre los requisitos figura contar con conocimientos básicos de español o inglés y comprometerse con una estadía mínima de dos semanas.

El anfitrión fue verificado por Worldpackers y la propuesta cuenta actualmente con una valoración de 5 estrellas basada en tres reseñas.

La propuesta ofrece una habitación privada y almuerzo diario a cambio de 15 horas semanales de colaboración. Foto: Unsplash.

Cómo postularse para vivir en Asturias con alojamiento incluido

Para quienes quieran convertir este viaje en una experiencia diferente, la postulación ya está disponible a través de Worldpackers. La propuesta “Outdoor help for rural work” permite aplicar para una estadía mínima de dos semanas y está abierta a viajeros solos, parejas y dúos.

Los interesados deben crear o completar su perfil en la plataforma y enviar la solicitud desde el botón “Apply Now” de la publicación.

Voluntariado en Asturias, España. Foto: worldpackers.com.

Qué gastos debe pagar el viajero

Aunque el intercambio contempla alojamiento y almuerzo, hay otros gastos que quedan a cargo de quienes viajen a Asturias.

Los voluntarios deberán pagar sus vuelos, seguro de viaje y transporte interno. En los casos en que corresponda, también deberán afrontar los costos relacionados con la visa.

La propuesta tiene disponibilidad publicada para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, por lo que representa una alternativa para quienes buscan combinar un viaje por España con una experiencia de colaboración y vida rural en Asturias.