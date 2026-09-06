Expensas en CABA por las nubes: se registró un aumento del 4,8% en agosto 2026

Casi el 30% del valor de las expensas se destina al salario de los encargados. Foto: Economis

Hoy los residentes en CABA afrontan una inflación del 2,9%, según datos del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) de julio 2026 (los datos de agosto 2026 se darán a conocer este martes). Entre los mayores aumentos que se han registrado en esta región se encuentran las expensas, es decir, aquellos gastos de mantenimiento, y administración de los edificios más los salarios de las personas que trabajan en estos establecimientos (este último conforma casi el 30% de los gastos de las mismas). Los costos deben ser abonados tanto por inquilinos como propietarios.

Si bien este monto depende de la zona en la que está ubicado el departamento y qué tipo de amenities o lugares comunes ofrece, lo cierto es que un reciente informe ha señalado que las expensas se han incrementado en un 4,8% durante el mes de agosto.

Las expensas se incrementaron en 4,8% en agosto. Foto: Perfil

Se trata de un análisis realizado por la plataforma Octopus Proptech que, además, destacó que en promedio las personas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvieron que pagar en expensas un total de $309.625 en agosto. Por otro lado, señalaron que en julio el gasto promedio fue de $295.336, lo que muestra un incremento en el valor de de casi $15.000.

Otros datos que surgen del estudio de Octopus, según precisó TN, es que las expensas sostienen un aumento del 21,77% desde el mes de enero. En tanto, el porcentaje interanual se posicionó en 35,10% en agosto 2026.

Cómo están conformados los gastos de expensas

El análisis de Octopus también muestra cómo se componen los gastos de las expensas de los edificios en CABA. El mayor componente está destinado a cubrir los sueldos de porteros y encargados (28,4%). Luego están las tarifas de servicios como luz, agua y gas (15,8%) y finalmente se ubican los costos de mantenimiento (15,6%).

Cuáles son los barrios de CABA con expensas más caras

Tal como sucede con los alquileres, los edificios con expensas más altas se encuentran en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe precisa que las expensas en Puerto Madero en promedio son de $880.000. Le sigue Recoleta con un valor notablemente inferior de $530.000.

En el tercer puesto, se encuentra el barrio de Palermo con $470.000. La lista de barrios con expensas más caras se completa con Retiro ($450.000); Belgrano ($400.000) y Barrio Norte ($350.000). Todos los datos antes mencionados pertenecen al mes de agosto 2026.

Alquileres en CABA: subieron un 35% en el segundo trimestre del año

El acceso a la vivienda en CABA es cada vez más restrictivo. En los últimos años, se ha vuelto incluso más difícil hasta conseguir casa o departamento para alquilar por los elevados costos disponibles en el mercado inmobiliario porteño.

Los alquileres en CABA subieron un 35% en el segundo trimestre del año. Foto: Foto generada con IA

De hecho, un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) indicó que durante el segundo trimestre del 2026 los aumentos de alquileres tuvieron un alza del casi 35% interanual. Los departamentos de tres ambientes fueron los que más incremento de precio registraron con un 34,8%. Por otro lado, los monoambientes aumentaron en un 32%.