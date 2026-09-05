El Gobierno y la Iglesia emitieron un comunicado conjunto por la histórica visita del Papa León XIV

Se reunieron para definir los detalles de la visita del Papa León XIV al país. Foto: Info Plata

El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que expresaron su satisfacción por la visita de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Los enviados vaticanos recorrieron Uruguay, Argentina y Perú en los últimos días en el marco de los preparativos para el viaje apostólico del Papa León XIV, previsto para noviembre próximo.

El documento, fechado el 5 de septiembre de 2026, señaló que las jornadas de trabajo “permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita” y destaca que “la articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso”. Según el texto, esa articulación expresa “la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina”.

En simultáneo, la Oficina del Presidente replicó la postura oficial a través de sus canales institucionales para detallar los progresos en la organización del esperado arribo del Sumo Pontífice.

El acuerdo rubricado entre el Ejecutivo nacional y el Episcopado resalta que la cooperación va mucho más allá de los firmantes originales. “El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”, afirmó el comunicado.

De cara al corto plazo, el texto indica que las tareas seguirán “sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento”. Asimismo, se aclaró que el itinerario definitivo y los pormenores del viaje “serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para el mes de septiembre”.

Este acuerdo llegó tras semanas de reuniones y afinamiento operativo. Representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería mantuvieron el lunes pasado un cónclave clave en el Palacio San Martín para repasar cada detalle de la visita papal.

En paralelo a esa mesa de trabajo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro mano a mano con el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, para terminar de pulir la sintonía fina entre la Casa Rosada y la cúpula eclesiástica.