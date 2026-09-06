El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas: cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

Las cámaras del Congreso aguardan la llegada de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional referidas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Aunque desde la vereda opositora tildaron la jugada oficial como una medida de tinte electoralista, ya adelantaron que acompañarán el debate en el recinto, no sin antes reclamar la presencia de los funcionarios del Gobierno en el recinto.

Las repercusiones políticas no tardaron en hacerse escuchar: el diputado Juan Grabois dejó una definición contundente: “Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina. Los kelpers son efectivamente población implantada y no le asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos a la batalla cultural”.

La normativa impulsada por el Ejecutivo no solo endurece las penas para las compañías que operen de forma irregular en el archipiélago, sino que extiende las prohibiciones a cualquier proveedor que colabore con ellas. De esta manera, los infractores quedarán inhabilitados para contratar tanto con el sector público como con el privado en territorio argentino, contemplando además herramientas como el juicio en ausencia.

El trasfondo radica en frenar la explotación petrolera offshore del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. En esa línea, la senadora Patricia Bullrich respaldó la medida: “Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”.

Del otro lado, las críticas apuntaron a la gestión económica y a la aparente contradicción en las partidas. La senadora fueguina Cristina López cruzó duramente al mandatario en sus redes sociales: “Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur. Ni hablar de los anuncios de decretos y leyes para sancionar a las empresas que explotan nuestros recursos naturales en Malvinas… todo biri biri Milei”.

El testeo legislativo inmediato se centrará en el DNU que amplió las partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, clave para fondear la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y modernizar las capacidades de telecomunicaciones en el extremo sur.

El expediente ingresará en los próximos días a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un cuerpo de 16 integrantes que comanda la senadora oficialista María Belén Monte de Oca. Gracias al respaldo de sus aliados, La Libertad Avanza abrocha una cómoda mayoría de 11 bancas frente a las cinco que retiene el peronismo.

Con este escenario numérico favorable, el oficialismo descuenta un tránsito rápido por la comisión rumbo a los recintos y apostará a capitalizar el respaldo legislativo a una de las cartas geopolíticas más fuertes de la gestión.