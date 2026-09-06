Se conoce el dato de inflación de agosto: qué número espera el Gobierno y qué proyectan los analistas

Inflación; supermercados Foto: Unsplash

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 10 de septiembre de 2026 el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto. El dato de inflación será seguido con atención porque permitirá saber si la inflación retomó la tendencia descendente después del 2,1% registrado en julio.

El último informe oficial mostró que los precios aumentaron 2,1% mensual, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8% y el acumulado de los primeros siete meses llegó al 19,3%. Ese resultado interrumpió momentáneamente la desaceleración que se había observado durante los meses anteriores.

Qué número espera el Gobierno para la inflación de agosto

En el Gobierno confían en que el IPC de agosto se ubique nuevamente por debajo del 2%. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que la inflación debería ser menor que la de julio e incluso podría quedar por debajo del 1,9% registrado en junio.

Las expectativas oficiales se apoyan en la estabilidad cambiaria, la menor presión de los alimentos y la ausencia de movimientos significativos en algunos precios regulados. No obstante, hasta el momento el equipo económico no difundió una cifra puntual como estimación oficial para agosto.

El presidente Javier Milei había señalado meses atrás que esperaba que la inflación minorista de agosto comenzara con “cero”. Sin embargo, las proyecciones disponibles anticipan un número superior al 1%, aunque menor al de julio.

Cuándo se conoce la inflación de agosto. Foto: REUTERS

Qué proyectan las consultoras privadas

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación de agosto en torno al 1,8%. El informe reúne los pronósticos de consultoras, bancos y centros de investigación que analizan la evolución de las principales variables económicas.

Las estimaciones privadas publicadas durante las últimas semanas se mueven entre 1,4% y 1,8%. Libertad y Progreso calculó un avance cercano al 1,4%, mientras que EcoGo proyectó 1,6%. Analytica estimó 1,7% y otras mediciones, como las de Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos, señalaron un resultado de alrededor del 1,5%.

El principal factor de moderación habría sido el comportamiento de los alimentos, especialmente la menor presión de la carne. También contribuyeron la estabilidad del dólar oficial y el movimiento acotado de los combustibles. Sin embargo, los analistas advierten que el proceso de desinflación puede presentar oscilaciones por ajustes estacionales y cambios en precios regulados.

Por qué el dato de agosto será clave

Si el resultado queda por debajo del 2%, agosto marcará el regreso a la desaceleración tras el repunte de julio. Además, podría acercarse a los registros mensuales más bajos de los últimos años y reforzar la expectativa oficial de que la inflación continúe moderándose durante el segundo semestre.

El dato también tendrá un impacto directo sobre diferentes prestaciones y contratos ajustados por inflación. La variación de agosto será utilizada, entre otras referencias, para calcular la movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones que ANSES deberá aplicar posteriormente.

La confirmación llegará el jueves 10 de septiembre, cuando el INDEC publique el informe técnico. Hasta entonces, el escenario más probable entre los analistas ubica la inflación de agosto cerca del 1,5% al 1,8%, nuevamente por debajo de la barrera del 2%.

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