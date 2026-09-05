Efecto cadena nacional: el gobierno de Milei profundizó la alianza con EEUU y descartó cualquier pedido de disculpas a China

Encuentro de Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Tras la contundente cadena nacional por la causa Malvinas, el gobierno de Javier Milei puso en marcha una ofensiva diplomática para profundizar la coordinación con Estados Unidos y acelerar los efectos concretos de su alianza con Donald Trump. En la Casa Rosada buscan extender ese vínculo estratégico a los terrenos de comercio, tecnología, Defensa e infraestructura crítica, mientras la relación con China es cada vez más áspera.

Desde el Ejecutivo aseguran que las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre la revisión del reclamo soberano no constituyeron un hecho aislado: afirmaron que el episodio se produjo en el marco de gestiones reservadas y canales paralelos que el Gobierno venía transitando desde hacía meses, manejados bajo un núcleo ultrareducido compuesto por el propio Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Aprovechando el envión político, el Gobierno se prepara para recibir en las próximas semanas a funcionarios norteamericanos. El objetivo central será profundizar las conversaciones sobre infraestructura estratégica, telecomunicaciones y la implementación de estrictos criterios de seguridad para proveedores locales.

Esta discusión ganó una enorme urgencia tras los reiterados llamados de atención de Estados Unidos por la presencia de equipos de Huawei, reflejada en el caso de la estación espacial de Neuquén. Con este panorama, Milei prevé identificar centros de datos e instalaciones clave bajo la categoría de infraestructura crítica, estableciendo normativas de “proveedor confiable” que van mucho más allá de una contratación puntual.

Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

En paralelo, la agenda presidencial estará fuertemente concentrada en suelo norteamericano. Las próximas escalas contemplan la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York durante septiembre, la gala por el Mes de la Herencia Hispana en Washington en octubre y la cumbre del G20 en Miami hacia diciembre.

A la par de estos viajes, desde Cancillería buscarán acelerar los compromisos del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado en febrero apuntando a bajar barreras arancelarias y regular áreas sensibles como propiedad intelectual, energía y materiales críticos.

Las fricciones del Gobierno con China y la disputa por la Defensa

Este acercamiento indiscutido a la Casa Blanca convive con un deterioro inocultable de los vínculos diplomáticos con China. La tensión escaló luego de que la Cancillería china convocara a la representación argentina por los dichos del director de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Carreira, quien responsabilizó al Partido Comunista chino por una tragedia en Nepal. Ante la consulta sobre posibles disculpas oficiales, la respuesta en Balcarce 50 fue categórica: “Al momento, nada”.

En la misma línea, las proyecciones de viajes oficiales a China quedaron totalmente desactivadas para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los principales funcionarios del área económica.

En materia de Defensa, la estrategia oficial contempla sumar asistencia técnica estadounidense para la Base Naval Integrada de Ushuaia, apuntalando la logística antártica y la presencia en el Atlántico Sur. Sumado a eso, el Ejecutivo analiza el encuadre legislativo para integrar distintos componentes del “Escudo de las Américas”, la alianza regional impulsada por Washington.

El mandatario asiático participó de la reunión “OCS Plus” desarrollada en la ciudad de Bishkek, Kirguistán. Foto: REUTERS

El factor electoral y la iniciativa política en el Gobierno

En la dimensión interna, el giro geopolítico respondió a una necesidad urgente de recuperar centralidad en la agenda pública tras algunos tropiezos legislativos recientes, como la caída de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado.

Para el oficialismo, la jugada por Malvinas y la consolidación del eje con Estados Unidos funcionan como herramientas clave para recuperar la iniciativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La premisa oficial es clara: traducir el alineamiento internacional en resultados tangibles antes de pisar el terreno de la campaña, aún asumiendo el costo diplomático de una relación más áspera con Beijing.