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Vladímir Putin confirmó que no habrá ataques por tres días en Kiev mientras estén los enviados especiales de EEUU para negociar por la paz

Rusia anunció una tregua de tres días en Kiev mientras los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, avanzan con contactos en Moscú y Ucrania.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Vladímir Putin anunció la suspensión de los ataques en Ucrania por tres días.
Vladímir Putin anunció la suspensión de los ataques en Ucrania por tres días. Foto: via REUTERS
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El Kremlin confirmó que Rusia suspenderá durante tres días los ataques contra Kiev, en coincidencia con la llegada de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes mantienen contactos con autoridades de Ucrania y Rusia para intentar destrabar las negociaciones de paz.

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó la pausa de los bombardeos desde la medianoche, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La medida responde a los preparativos de las reuniones con los representantes estadounidenses, que buscan avanzar hacia un eventual acuerdo para poner fin a la guerra.

Vladimir Putin.
Vladímir Putin y su anuncio de un alto el fuego por tres días. Foto: via REUTERS

Del otro lado, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski también decidió suspender las ofensivas contra territorio ruso mientras dure la visita de los mediadores. La decisión se produjo luego de que Washington solicitara garantías de seguridad a ambas partes para facilitar las conversaciones.

Witkoff y Kushner negocian en Kiev y Moscú

La llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner representa un nuevo intento de Estados Unidos para acercar posiciones entre Moscú y Kiev. Ambos enviados viajaron a la región para mantener reuniones con representantes de los dos países y conocer las condiciones de cada gobierno.

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Peskov confirmó que Putin recibirá personalmente a los emisarios estadounidenses y anticipó que el encuentro podría extenderse durante varias horas. La reunión se produce después de varios meses de conversaciones sin avances significativos.

Zelenski, por su parte, destacó que su objetivo es que las conversaciones con la delegación estadounidense sean “lo más constructivas y sustanciales posible”. El mandatario ucraniano busca aprovechar la presencia de los mediadores para impulsar nuevas negociaciones.

Trump aseguró que sus emisarios llevan una propuesta de paz

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Witkoff y Kushner viajaron con una propuesta destinada a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El mandatario sostuvo además que sus gestiones internacionales ya permitieron terminar otros conflictos.

Sin embargo, el Kremlin advirtió que existen importantes diferencias que todavía deben resolverse. Según Peskov, Putin no acepta por ahora un alto el fuego prolongado ni una cumbre tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, salvo que ese encuentro tenga como objetivo firmar un acuerdo de paz definitivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Trump asegura tener un plan para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: REUTERS

El portavoz ruso también pidió cautela respecto de las expectativas generadas por la visita y evitó anticipar cuáles podrían ser los resultados de las reuniones.

Una tregua temporal en medio de la escalada militar

La pausa de tres días llega en un momento de fuerte tensión. Durante las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ataques contra objetivos estratégicos en territorio ruso, incluidas refinerías y depósitos logísticos.

Al mismo tiempo, Rusia incrementó sus ataques con misiles contra Kiev y distintas zonas estratégicas de Ucrania, además de golpear instalaciones portuarias en el mar Negro.

Constantes ataques en Kiev en las últimas semanas. Foto: REUTERS

Las negociaciones permanecen estancadas desde hace meses y las posiciones de ambos gobiernos continúan alejadas. En ese contexto, la suspensión temporal de los ataques representa una ventana de oportunidad para la diplomacia, aunque todavía no existe certeza sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo.

La llegada de Witkoff y Kushner, sumada a la tregua ordenada por Putin y la decisión de Zelenski de detener las ofensivas durante la visita, genera expectativas sobre un posible avance. Sin embargo, las condiciones planteadas por Moscú muestran que el camino hacia un acuerdo de paz todavía enfrenta importantes obstáculos.

Guerra Rusia-UcraniaRusiaUcraniaVladimir Putin
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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