SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

Plataforma de petróleo cerca de las Islas Malvinas. Foto: EFE

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, emitió un comunicado en el que informó que no participará en ninguna actividad en las Islas Malvinas.

Se trata de la primera reacción privada tras la cadena nacional de Javier Milei, en la que anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago.

La firma detalló que la decisión se basa en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial este viernes.

Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura

La normativa, entre otros puntos, apunta a sancionar a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las Islas Malvinas y espacios marítimos correspondientes, y exige una declaración jurada de cumplimiento de esa ley para acceder a beneficios del RIGI y a permisos, concesiones o habilitaciones.

SLB señaló que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

Comunicado de prensa de SLB sobre su actividad en las Islas Malvinas. Foto: SLB

El anuncio se enmarca en la nueva estrategia trazada por el Gobierno nacional respecto de la soberanía sobre las islas.

En su mensaje, el jefe de Estado remarcó que el país utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender sus recursos y criticó el avance sin autorización del proyecto offshore Sea Lion.

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@Red__Accion

A su vez, desde la Oficina del Presidente se informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, medida que alcanza tanto a los ejecutores como a sus accionistas y proveedores.

Dónde está Sea Lion y cuánto petróleo contiene

El campo se localiza en la cuenca Malvinas Norte, en aguas de aproximadamente 450 metros de profundidad. Una evaluación independiente actualizada estimó que las dos primeras fases del Área de Desarrollo Norte contienen cerca de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables, conocidas en la industria como reservas 2P. De ese volumen, unos 231 millones corresponden a reservas probadas y alrededor de 83 millones a la categoría probable.

La cifra no debe confundirse con el petróleo total presente en el subsuelo. Rockhopper calcula que Sea Lion reúne aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo in situ, pero solo una parte puede considerarse técnicamente recuperable y comercialmente viable. Navitas, por su parte, informa una participación propia de 216 millones de barriles equivalentes de reservas 2P, en línea con su 65% dentro del proyecto.