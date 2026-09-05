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Con el agua hasta las rodillas y sin luz: una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

Una pareja sorprendió al mundo al mantener su boda pese a una inundación que cubrió gran parte de la iglesia en Filipinas. Con el agua hasta la cintura, los novios y sus invitados atravesaron el templo para llegar al altar y concretar una ceremonia que terminó siendo completamente inolvidable.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Imágenes de una boda pasada por agua.
Imágenes de una boda pasada por agua. Foto: Captura de video.
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Una pareja protagonizó una insólita boda en Filipinas después de decidir continuar con la ceremonia pese a una fuerte inundación que había afectado la iglesia. Los novios y sus invitados tuvieron que desplazarse por el templo con el agua que les llegaba hasta la cintura, mientras intentaban mantener en pie uno de los días más importantes de sus vidas.

Las imágenes del particular casamiento fueron difundidas en televisión y rápidamente llamaron la atención por la determinación de los protagonistas, que se negaron a suspender la celebración pese a las condiciones extremas.

Boda bajo el agua: cómo fue el insólito casamiento celebrado en una iglesia inundada de Filipinas

La ceremonia se llevó adelante en una iglesia completamente afectada por las inundaciones. El agua cubrió buena parte del lugar y obligó a los asistentes a caminar con dificultad para poder llegar hasta el sector del altar.

Se casaron en medio de una inundación. Video: X/@ReporteYa

Los novios también tuvieron que atravesar el agua con sus respectivos trajes. En las imágenes se puede observar a la pareja avanzando por el templo mientras familiares e invitados intentaban acompañarlos en medio de la inundación.

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El sector del altar se encontraba ubicado en una zona ligeramente elevada, lo que permitió que los protagonistas pudieran realizar la ceremonia sin quedar completamente rodeados por el agua.

Amor sin barreras: la decisión de los novios de no suspender su boda pese al avance del agua

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decisión de los novios de no suspender la boda pese a la inundación. La pareja había preparado la celebración con anticipación y optó por mantener la fecha prevista.

La situación también complicó el trabajo de los fotógrafos y del resto de las personas que participaban en la ceremonia. Sin embargo, todos tuvieron que adaptarse a las condiciones y continuar con el evento.

Incluso algunos de los niños presentes llevaban prendas impermeables para protegerse del agua. Los adultos, en cambio, tuvieron que avanzar prácticamente con sus trajes completamente mojados.

La escena mostró hasta qué punto la pareja estaba dispuesta a cumplir con el compromiso que había organizado. En lugar de abandonar la iglesia, los novios continuaron adelante con la ceremonia y lograron casarse en circunstancias completamente inusuales.

La novia se casó en medio de una inundación. Foto: Captura de video.

La fuerte inundación convirtió la boda en una escena difícil de imaginar. El agua alcanzaba una altura considerable dentro de la iglesia y, en algunos sectores, llegaba prácticamente hasta la cintura de los asistentes.

Los vestidos y trajes terminaron completamente mojados, mientras los invitados intentaban mantenerse en las zonas donde el nivel del agua era menor. Aun así, la ceremonia pudo desarrollarse y la pareja consiguió celebrar su casamiento.

La particular boda ocurrió en medio de un escenario marcado por las inundaciones que afectaron distintas zonas de Filipinas. Pero para los protagonistas, la situación terminó convirtiéndose en parte de una historia que difícilmente olvidarán.

FilipinasBodaInundaciones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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