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Horóscopo diario: las revelaciones para Aries este 28 de julio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Aries.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Aries está regido por Marte. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Diamante. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 28 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

Etapa de transición, ya que actualmente estás atravesando cambios con tu pareja. Llegará el momento donde deberás tomar una decisión.

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Salud y energía de Aries este día 28 de julio de 2026

Recupera ese pensamiento que dice que lo mejor aún está por venir. Enfrenta el futuro con un sentimiento de positivismo y esperanza.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

Aprovecha cada oportunidad que se te presente para asistir a conferencias y seminarios. Comienza a cultivar tus capacidades.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

Arieshoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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