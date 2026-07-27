Alerta para turistas argentinos en Brasil: cómo funciona “arrastão”, la nueva metodología de robo en las playas de Río de Janeiro

"Arrastão", la nueva metodología de robo masivos en las playas de Río de Janeiro. Foto: X @diretodomiolo

Las postales de Copacabana e Ipanema vuelven a convivir con una escena que Río de Janeiro conoce desde hace décadas. En medio de una temporada marcada por temperaturas extremas que superan los 45 grados, miles de personas llegan cada día a las playas más emblemáticas de la ciudad en busca de alivio frente al calor.

Sin embargo, junto con el intenso movimiento turístico, reaparece una preocupación que inquieta tanto a residentes como a visitantes: los llamados “arrastões”, una modalidad de asalto colectivo que genera caos y pánico en cuestión de segundos.

"Arrastão", la nueva metodología de robo masivos en las playas de Río de Janeiro. Créditos: X @diretodomiolo

Qué es un arrastão y por qué genera alarma en las playas de Río de Janeiro

El término arrastão, que en portugués significa “gran arrastre”, describe un tipo de robo coordinado en el que varias personas actúan simultáneamente sobre una multitud. Aprovechando la concentración de bañistas y la dificultad para identificar a los responsables en medio de la confusión, los grupos irrumpen corriendo entre la gente para arrebatar billeteras, celulares, mochilas y otros objetos de valor antes de desaparecer rápidamente del lugar.

Quienes presencian estos episodios relatan que el desconcierto suele ser total. En muchos casos, las víctimas ni siquiera alcanzan a comprender qué está ocurriendo. Las imágenes que suelen registrarse muestran corridas masivas, gritos y familias enteras alejándose de la playa mientras intentan proteger sus pertenencias. La sensación de incertidumbre se multiplica porque, en medio de la estampida, resulta difícil distinguir entre delincuentes, víctimas y personas que simplemente buscan ponerse a salvo.

El término arrastão, que en portugués significa “gran arrastre”, describe un tipo de robo coordinado. Foto: O GLOBO

Aunque la modalidad no es nueva, su reaparición durante los períodos de mayor afluencia turística vuelve a instalar el debate sobre la seguridad en una de las ciudades más visitadas de Sudamérica. Las autoridades cariocas suelen reforzar los operativos policiales y aumentar la presencia de agentes en las zonas costeras durante los días de mayor concurrencia. Sin embargo, la naturaleza rápida y coordinada de estos ataques continúa representando un desafío para los organismos de seguridad.

Consejos para evitar robos en Brasil durante un arrastão

Frente a esta situación, tanto residentes como turistas desarrollaron estrategias para reducir riesgos. Una de las recomendaciones más repetidas por quienes vivieron un arrastão es permanecer cerca de la orilla con las pertenencias, ya que los grupos suelen evitar internarse en sectores donde el agua dificulta la huida.

También aconsejan no sumarse a las corridas impulsivamente. En medio de la confusión, una persona que corre puede ser confundida con uno de los asaltantes, lo que aumenta el nerviosismo general y dificulta la identificación de los verdaderos responsables.

Las autoridades cariocas suelen reforzar los operativos policiales y aumentar la presencia de agentes. Foto: O GLOBO

Otra práctica que se volvió relativamente común entre algunos visitantes es enterrar objetos de valor en la arena mientras disfrutan del mar, una solución improvisada que refleja hasta qué punto la preocupación por los robos forma parte de la experiencia de muchos turistas. De todos modos, especialistas en seguridad recomiendan minimizar los objetos de valor que se llevan a la playa y evitar exhibir dispositivos electrónicos o grandes sumas de dinero.

Mientras Río de Janeiro sigue siendo uno de los destinos más atractivos de América Latina por sus paisajes, su vida cultural y sus icónicas playas, el fenómeno de los arrastões recuerda que la seguridad continúa siendo una asignatura pendiente para una ciudad que cada año recibe millones de visitantes de todo el mundo. Entre el calor agobiante, las aguas del Atlántico y las multitudes que colman la costa, el desafío para las autoridades sigue siendo garantizar que la postal turística no vuelva a transformarse, de un momento a otro, en una escena de pánico colectivo.