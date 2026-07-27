De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026: el monto límite para seguir viajando

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

El aumento del transporte público que comenzará a regir desde el 1° de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a poner el foco en una de las consultas más frecuentes de los pasajeros: cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE y cuánto dinero permite adeudar para seguir viajando.

Aunque los boletos de colectivos y subtes tendrán una nueva suba del 3,9%, el sistema SUBE confirmó que el saldo de emergencia continúa sin modificaciones. Esto significa que los usuarios podrán seguir utilizando la tarjeta aun cuando no tengan crédito suficiente para cubrir el valor de un viaje.

¿De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto?

Actualmente, la tarjeta SUBE permite utilizar un saldo de emergencia de hasta $1.200 para viajar en colectivos, subtes y transporte fluvial.

En el caso de los servicios ferroviarios, el saldo negativo varía según la línea. Los pasajeros de los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Del Valle y los servicios fluviales del Delta pueden acceder a un saldo de emergencia de -$650.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Por su parte, los usuarios de la línea Urquiza cuentan con un saldo negativo de $480, debido al proceso de actualización tecnológica que se realiza en sus molinetes.

Además, el sistema mantiene un límite máximo de $40.000 para las cargas de saldo realizadas en la tarjeta.

Tarjeta SUBE: cómo varían los saldos negativos en colectivos, subtes y otros transportes

Colectivos en todo el país : hasta $1.200

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires : hasta $1.200

Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650

Línea Urquiza: $480 (mientras se modernizan los molinetes)

De cuánto es el saldo máximo de la SUBE

Además, el saldo máximo que se puede tener en la tarjeta es de $40.000. Este monto puede cargarse a través de la app SUBE, en colectivos con el sistema “Carga a Bordo” o en terminales automáticas.

Cuánto costará el boleto de colectivo en CABA desde agosto

Desde el 1° de agosto, las líneas de colectivo que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán los siguientes valores:

Hasta 3 kilómetros: $853,01

De 3 a 6 kilómetros: $948,14

De 6 a 12 kilómetros: $1.020,84

De 12 a 27 kilómetros: $1.093,91

La actualización alcanza a las 28 líneas de jurisdicción porteña, entre ellas las líneas 4, 7, 12, 25, 39, 61, 68, 99, 106, 109, 132 y 151.

Las nuevas tarifas para colectivos en la Provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales identificadas con numeración desde el 200 en adelante también tendrán un incremento del 3,9%.

El nuevo cuadro tarifario será el siguiente:

Hasta 3 kilómetros: $1.105,48

De 3 a 6 kilómetros: $1.243,65

De 6 a 12 kilómetros: $1.381,84

De 12 a 27 kilómetros: $1.658,21

Más de 27 kilómetros: $1.949,51

A cuánto se va el boleto de subte en agosto

El incremento también impactará en la red de subtes porteña. Desde agosto, el valor del pasaje pasará a ser de $1.685,26.

La actualización forma parte del esquema de ajuste automático que aplica la Ciudad de Buenos Aires y que toma como referencia la inflación más reciente, con un adicional de dos puntos porcentuales. En esta ocasión, el cálculo se realizó sobre el IPC de junio, que fue del 1,9%.

Con este nuevo escenario tarifario, el saldo negativo de $1.200 en la SUBE continuará funcionando como una herramienta clave para miles de usuarios que utilizan diariamente colectivos y subtes y necesitan completar un viaje aun cuando no disponen de crédito suficiente en su tarjeta.