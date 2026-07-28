Nació la Liga de Intendentes: quiénes integran el “11 inicial” que busca convertirse en la cuarta fuerza del peronismo

La flamante Liga reúne a once jefes comunales que buscan tener voz propia y articular la unidad del peronismo. Foto: Prensa

La reunión de once intendentes peronistas con el gobernador Axel Kicillof marcó la presentación de un nuevo actor en el escenario político bonaerense: la Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló este lunes en la Gobernación, se extendió durante cerca de tres horas y contó también con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Los intendentes que integran la Liga

El espacio está integrado por Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar, y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

Se trata de once dirigentes con peso territorial y representación en el conurbano, la costa y el interior provincial, que buscan ocupar un lugar propio en las discusiones que atravesarán al peronismo durante los próximos meses.

El armado comenzó a gestarse alrededor de Otermín, Achával, Granados y Mantegazza, quienes conformaron el núcleo inicial conocido como “Grupo AFA”. A partir de sucesivas reuniones, el espacio fue ampliándose hasta alcanzar esta primera formación de once intendentes.

La flamante Liga reúne a once jefes comunales que buscan tener voz propia y articular la unidad del peronismo. Foto: Prensa

La Liga busca consolidarse como una cuarta fuerza dentro del peronismo bonaerense, en un escenario atravesado por el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador. Sus integrantes aseguran que no pretenden impulsar una ruptura, sino mantener el diálogo con todos los sectores.

Esa intención quedó expresada durante la reunión con Kicillof, en la que se planteó la necesidad de avanzar en una “división de tareas” dentro del armado peronista, con el objetivo de construir una estrategia capaz de ganar tanto la provincia de Buenos Aires como el país en 2027.

La aparición de la Liga está directamente vinculada con la discusión electoral y la futura sucesión de Kicillof en la Gobernación. Aunque todavía no se definieron candidaturas ni una conducción única, el espacio busca ampliar su armado y fortalecer su volumen político y territorial.

La conformación de la Liga también potencia la proyección provincial de varios de sus impulsores. En ese escenario, Federico Otermín, Federico Achával y Nicolás Mantegazza aparecen como referentes de una nueva generación de intendentes que busca ganar protagonismo en el debate por el futuro de la provincia de Buenos Aires. El espacio reúne, además, dirigentes con experiencia, peso territorial y capacidad para incidir en las definiciones electorales de 2027.

La incorporación de Mariel Fernández fue otro de los datos políticos destacados del encuentro y amplió la representación del nuevo espacio. Los integrantes de la Liga adelantaron, además, que mantienen conversaciones con otros jefes comunales que podrían sumarse próximamente.

Durante la cumbre también analizaron la situación económica y social del país y el impacto del ajuste del Gobierno nacional en los distritos. Los intendentes expresaron su preocupación por el crecimiento del desempleo, la precarización laboral y el aumento de la demanda social que deben contener los municipios.

La extensa reunión con Kicillof funcionó, además, como una señal de reconocimiento político hacia el espacio y confirmó su decisión de mantener abiertos los canales de diálogo con todos los sectores del oficialismo provincial.

Con estos once intendentes como formación inicial, la Liga buscará ocupar un lugar en la mesa donde el peronismo bonaerense comenzará a discutir su estrategia, sus alianzas y sus candidaturas para 2027. El nuevo espacio ya salió a la cancha y pretende jugar un papel central en el futuro político de la Provincia.