“El Chino” volvió a su trabajo tras ser rescatado en el Cajón del Maipo con dos maestras: el detalle que se volvió viral

“El Chino” volvió a su trabajo tras ser rescatado en el Cajón del Maipo. Foto: Captura

Manuel Orellana, conocido como “El Chino” del Cajón del Maipo, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que se viralice un video que lo muestra trabajando nuevamente en la feria, tras ser rescatado junto a dos maestras de su hijo.

El registro salió a la luz días después de la polémica que mantiene en vilo a Chile. Orellana, de 32 años, viajó junto a Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22, y Magdalena María Retamal Pelz, de 31, ambas docentes de nivel inicial y compañeras de trabajo.

El grupo permaneció extraviado durante casi seis días en medio de las fuertes nevadas que afectaron a gran parte del país y fueron encontrados con vida tras un amplio operativo de búsqueda que incluyó helicópteros, fuerzas de seguridad y personal de emergencias.

Se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de su hijo, quedaron varados y todo terminó en escándalo. Foto: ATON/Carabineros.

El video viral del hombre que fue rescatado junto a dos maestras en Chile

En las imágenes que se hicieron virales recientemente, se ve al hombre retomar su trabajo habitual vendiendo frutas, labor que desempeñaba antes de hacerse conocido por el mediático rescate.

“Lleve frutita pa’ la nieve. Pura calidad la fruta. Somos del pueblo, reina. Somos del pueblo”, bromeó “El Chino” mientras ofrecía sus productos. El video, publicado en sus redes sociales comenzó a sumar cientos de reproducciones y comentarios.

Entre las reacciones de los usuarios, varios destacaron que Orellana estaba acompañado por su pareja, Génesis. La mujer, tras conocerse la polémica, decidió respaldarlo públicamente.

“Y está con la polola como si nada”, comentó un usuario al advertir que su pareja trabajaba junto a él en la feria. Cabe recordar que pese a la controversia, ambos continuaron con su relación.

"El Chino" volvió a su trabajo tras ser rescatado del Cajón del Maipo con dos maestras de su hijo. Video: Instagram @chino.orellena

La polémica de la que habla todo el mundo

Orellana, Hermosilla y Retamal Pelz habían planeado asistir a la discoteca Terrazielo, ubicada en la comuna de Peñalolén, el pasado 15 de julio. Sin embargo, tras permanecer alrededor de media hora en el lugar, decidieron cambiar de planes y emprender un viaje hacia las Termas del Valle de Colina, en el sector de Baños Morales, dentro del Cajón del Maipo.

El recorrido superaba los 100 kilómetros y debía realizarse por la Ruta G-25, que ya había sido cerrada preventivamente debido al temporal de nieve anunciado por las autoridades. Además, el vehículo en el que viajaban no contaba con tracción 4x4, lo que dificultó aún más el trayecto. Al no poder continuar con el automóvil, abandonaron el vehículo y caminaron unos diez minutos hasta llegar a un refugio cercano a las termas.

En el interior encontraron camas, ropa de abrigo, alimentos y leña suficiente para encender fuego y soportar las bajas temperaturas. Durante seis noches permanecieron allí mientras en el exterior continuaban las nevadas.

Así fue el rescate en el Cajón del Maipo. Video: @aprachile

Cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, un helicóptero de Carabineros con efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) sobrevoló la zona. Al escuchar la aeronave, Manuel Orellana salió del refugio y comenzó a hacer señales con los brazos para llamar la atención del piloto, que logró aterrizar y coordinar la evacuación.

Primero fue trasladado el hombre y luego regresaron por las dos mujeres. Los tres fueron derivados a la localidad de San Gabriel, donde recibieron controles médicos que confirmaron que estaban en buen estado general, aunque afectados por la experiencia vivida.

El Gobierno chileno analiza si deberán pagar el costo del operativo

Luego de la exitosa búsqueda, las autoridades comenzaron a evaluar posibles consecuencias económicas para los tres rescatados.

De acuerdo con el medio chileno El Mostrador, la Delegación Presidencial Metropolitana solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un análisis jurídico para determinar si existe la posibilidad de recuperar parte de los recursos públicos destinados al operativo.

La resolución dependerá ahora de la evaluación legal que realicen las autoridades chilenas, que deberán establecer si corresponde reclamar a los rescatados el costo de una intervención que demandó numerosos recursos humanos y materiales.

El prontuario de “El Chino”: más de 20 causas por robo, drogas y violencia

Según indicó el medio The Clinic, uno de los primeros contactos de Manuel Orellana con la Justicia de Chile tuvo lugar en 2009, cuando su madre, Blanca Tamayo, denunció su desaparición en La Florida.

Entre sus más de 20 causas se encuentran:

2009: Robo de cremas en supermercado.

2010: Manejo en estado de ebriedad, sin licencia de conducir.

2011: Robo de carne en supermercado.

2012: Robo en lugar no habitado.

2013: Robo de carne en supermercado.

2015: Denuncia por daños contra vecina.

2017: Denuncia por agresión contra suegra.

2017: Manejo de camión sin licencia de conducir.

2023: Utilizar teléfono celular en la cárcel.

Además, en junio de 2024 fue denunciado por violencia de género. De acuerdo con la presentación, el hombre llegó cerca de las 17 bajo los efectos del alcohol hasta la vivienda donde vivía su expareja y madre de su hijo, con quién discutió.

La denuncia indica que Orellana le propinó un golpe de mano abierta en el rostro, y cuando familiares de ella intentaron intervenir, la violencia se intensificó al punto de lanzar crudas amenazas: “Te voy a pegar, te voy a pescar a balazos”.

Si bien fue imputado por lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia de género e intrafamiliar, el 20 de diciembre de ese mismo año, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a Orellana de todos los cargos.