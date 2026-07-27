Ni bancarios ni petroleros: el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre

El gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones. Foto: NA.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una nueva actualización salarial para los profesionales alcanzados por sus convenios colectivos de trabajo. La mejora impactará en los afiliados que cumplen funciones como directores técnicos en farmacias, droguerías y laboratorios, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la actividad.

A partir del incremento acordado, el salario básico de estos trabajadores alcanzará los $4.065.000 en septiembre de 2026, lo que posiciona a la escala entre las remuneraciones más elevadas del sector farmacéutico y bioquímico. La actualización busca acompañar la evolución de los precios y recomponer los ingresos de los profesionales, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y las negociaciones paritarias en distintas ramas de la economía.

El entendimiento fue rubricado por el secretario general del SAFYB, Marcelo Peretta, junto con representantes de las cámaras empresarias con las que el gremio mantiene convenios colectivos vigentes. Desde el sindicato destacaron que el acuerdo representa un avance significativo para jerarquizar la tarea de los directores técnicos, quienes tienen a su cargo responsabilidades sanitarias, administrativas y legales dentro de los establecimientos en los que se desempeñan.

Los farmacéuticos cobrarán más de $4 millones en septiembre. Foto: Unsplash.

Actualización salarial para los farmacéuticos: cuánto cobrarán tras el nuevo acuerdo

Según informó el gremio, los nuevos salarios básicos para los afiliados a SAFYB alcanzarán los siguientes montos:

Julio 2026: $3.915.000.

Agosto 2026: $3.990.000.

Septiembre 2026: $4.065.000.

En tanto, a esos valores se le deben sumar los adicionales por Competencia, Gestión y Permanencia, previstos en los convenios colectivos. Estos representan aproximadamente un 30% extra sobre el salario básico.

Farmacéuticos: quiénes recibirán el aumento en sus sueldos

El aumento salarial acordado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos tendrá alcance específico y estará destinado únicamente a los trabajadores afiliados al SAFYB que se encuentren comprendidos dentro de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. De esta manera, la actualización impactará sobre los profesionales encuadrados en esas ramas de la actividad, especialmente aquellos que cumplen funciones de responsabilidad técnica en farmacias, droguerías, laboratorios y otros establecimientos vinculados al sector.

Desde la conducción del gremio remarcaron que el acuerdo forma parte de una estrategia orientada a mejorar las condiciones salariales y laborales de sus afiliados, en un contexto en el que la recomposición de ingresos continúa siendo uno de los principales reclamos de los trabajadores profesionales.

En ese sentido, desde el sindicato también señalaron que cada vez más afiliados deciden incorporarse al convenio colectivo 794/22, firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica. Según explicaron, ese encuadramiento es considerado por numerosos profesionales como una alternativa más favorable, ya que contempla mejores perspectivas salariales, mayores beneficios laborales y condiciones más competitivas a largo plazo dentro del sector farmacéutico y bioquímico.