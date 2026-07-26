Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

Manuel Orellana y las dos maestras del jardín de su hijo fueron rescatados tras permanecer seis noches aislados en la montaña por una tormenta de nieve. Foto: ATON/Carabineros.

Un viaje improvisado terminó convirtiéndose en una historia de supervivencia en Chile. Manuel Orellana, conocido como “el Chino”, quedó aislado durante seis noches en el Cajón del Maipo junto a dos maestras del jardín al que asiste su hijo, luego de ingresar a una zona cordillerana que se encontraba bajo alerta por intensas nevadas.

Los tres fueron encontrados con vida tras un amplio operativo de búsqueda que incluyó helicópteros, fuerzas de seguridad y personal de emergencias. Sin embargo, una vez finalizado el rescate, surgió una nueva polémica: el Gobierno chileno analiza si corresponde exigirles el pago de los recursos utilizados para localizarlos.

El grupo quedó atrapado en el Cajón del Maipo luego de ingresar a una zona afectada por un temporal y sobrevivió gracias a un refugio con alimentos, abrigo y leña. Foto: La Tercera.

Cómo terminó aislado en la montaña junto a dos maestras del jardín de su hijo

Según informó el diario chileno La Tercera, Manuel Orellana viajó junto a Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22 años, y Magdalena María Retamal Pelz, de 31, ambas docentes de nivel inicial y compañeras de trabajo. Los tres se conocían desde hacía más de seis años, ya que el hijo de Orellana asistía al establecimiento educativo donde ellas trabajaban.

La noche del 15 de julio habían planeado asistir a la discoteca Terrazielo, ubicada en la comuna de Peñalolén. Sin embargo, tras permanecer alrededor de media hora en el lugar, decidieron cambiar de planes y emprender un viaje hacia las Termas del Valle de Colina, en el sector de Baños Morales, dentro del Cajón del Maipo.

El recorrido superaba los 100 kilómetros y debía realizarse por la Ruta G-25, que ya había sido cerrada preventivamente debido al temporal de nieve anunciado por las autoridades. Además, el vehículo en el que viajaban no contaba con tracción 4x4, lo que dificultó aún más el trayecto. Al no poder continuar con el automóvil, abandonaron el vehículo y caminaron unos diez minutos hasta llegar a un refugio cercano a las termas.

El operativo de rescate movilizó a Carabineros, el GOPE, el Ejército, Bomberos y equipos de emergencia tras la desaparición del grupo en la cordillera chilena. Foto: NA/redes

Cómo sobrevivieron durante seis días en plena cordillera

El refugio se encontraba desocupado. Su propietario había ordenado evacuar el complejo antes del temporal, pero dejó las puertas abiertas para que cualquier persona que quedara atrapada pudiera utilizarlo como resguardo. La decisión terminó siendo clave para salvarles la vida.

En el interior encontraron camas, ropa de abrigo, alimentos y leña suficiente para encender fuego y soportar las bajas temperaturas. Durante seis noches permanecieron allí mientras en el exterior continuaban las nevadas.

Mientras tanto, sus familiares denunciaron su desaparición y la Policía de Investigaciones (PDI) inició una búsqueda para reconstruir sus movimientos. Los investigadores utilizaron cámaras de seguridad, lectores de patentes y distintos testimonios para determinar el recorrido realizado por el grupo y confirmar que se dirigían hacia Baños Morales.

El rescate en helicóptero y el arrepentimiento de los tres

Cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, un helicóptero de Carabineros con efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) sobrevoló la zona. Al escuchar la aeronave, Manuel Orellana salió del refugio y comenzó a hacer señales con los brazos para llamar la atención del piloto, que logró aterrizar y coordinar la evacuación.

Tras ser encontrados con vida, las autoridades chilenas evalúan si corresponde recuperar los recursos públicos utilizados durante el operativo de búsqueda y rescate. Foto: La Tercera.

Primero fue trasladado el hombre y luego regresaron por las dos mujeres. Los tres fueron derivados a la localidad de San Gabriel, donde recibieron controles médicos que confirmaron que estaban en buen estado general, aunque afectados por la experiencia vivida.

Tras el rescate, la subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, reveló que los sobrevivientes admitieron que el viaje había sido un error. “Hoy se sienten arrepentidos; dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión”, afirmó.

El Gobierno chileno analiza si deberán pagar el costo del operativo

Luego de la exitosa búsqueda, las autoridades comenzaron a evaluar posibles consecuencias económicas para los tres rescatados.

De acuerdo con el medio chileno El Mostrador, la Delegación Presidencial Metropolitana solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un análisis jurídico para determinar si existe la posibilidad de recuperar parte de los recursos públicos destinados al operativo.

La búsqueda movilizó un importante despliegue de organismos estatales, entre ellos un helicóptero de Carabineros, efectivos del GOPE, personal del Ejército, Bomberos, equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y funcionarios municipales.

La resolución dependerá ahora de la evaluación legal que realicen las autoridades chilenas, que deberán establecer si corresponde reclamar a los rescatados el costo de una intervención que demandó numerosos recursos humanos y materiales.