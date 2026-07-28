“¿Quién es ese tipo?”: la reacción de Lula da Silva al ser consultado por los dichos de Javier Milei

Lula da Silva y Javier Milei. Foto: REUTERS

A poco más de dos meses para las elecciones presidenciales en las que buscará su reelección, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, trató de bajarle el tono a la tensión diplomática con Javier Milei nacida por los dichos del presidente argentino.

“¿Qué te parece la historia con Milei?”, preguntó el reportero de Bloomberg, Daniel Carvalho, mientras Lula esperaba al presidente surcoreano Lee Jae Myung en el Palacio de Itamaraty en Brasilia. “¿Quién es ese tipo?”, reaccionó el presidente brasileño, en una escena que quedó captada por las cámaras de los presentes.

Más allá de la respuesta formal de la Cancillería del país vecino y de la calificación de “payaso” que del ministro de Economía brasileño Dario Durigan hizo sobre Milei, Lula dejó en claro que no piensa responder personalmente a los insultos.

La reacción de Lula da Silva al ser consultado por los dichos de Javier Milei. Crédito del video: X @g1

El presidente argentino asistió el fin de semana al acto de lanzamiento como candidato a presidente de Flávio Bolsonaro. Allí, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. lo cual desató un conflicto diplomático a lo largo de los últimos días.

“Miembros del gobierno de Lula declararon que no veían ningún problema con la presencia de Milei en un acto partidario, pero advirtieron que reaccionarían si el argentino hacía comentarios sobre asuntos internos brasileños, como el sistema electoral, el gobierno federal o las autoridades brasileñas”, señaló el medio G1.

De esta manera, Lula demostró que su intención es concentrarse en la campaña electoral y en todo caso apuntar contra Donald Trump, quien acaba de aplicar aranceles del 25% a productos brasileños.

Javier Milei apuntó contra Lula da Silva en su visita a Brasil.

Un ministro de Brasil llamó “payaso” a Javier Milei

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, llamó “payaso” a Javier Milei, en respuesta a las declaraciones del presidente argentino contra su par brasileño.

“El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”, declaró Durigan en diálogo con Rádio Jornal.

Durante la misma entrevista, el ministro de Hacienda de Brasil admitió que la economía de su país afronta problemas: “No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta”, apuntó.

La respuesta de Brasil a las frases de Milei sobre Luna

En respuesta a las declaraciones de Milei, el gobierno de Brasil llamó a consultas a Julio Bitelli, su embajador en la Argentina. La decisión fue tomada este domingo a través de la cancillería brasileña, a cargo de Mauro Vieira.

Además, convocó a Guillermo Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasilia, para que brinde explicaciones tras las declaraciones del presidente argentino Javier Milei hacia su par brasileño.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, expresa la nota difundida por la administración de Lula.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil transmitió su protesta y le pidió explicaciones al embajador de Argentina ante lo que calificó como “improperios emitidos por el presidente Javier Milei durante su visita privada a San Pablo”.

El texto oficial considera “especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”. Además, subrayó la gravedad de los hechos y la importancia de la relación bilateral.

Cabe resaltar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, más allá de que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las relaciones bilaterales nunca fueron fluidas.