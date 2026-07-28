“¿Están listos?”: la desafiante arenga de Kristalina Georgieva a los argentinos

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con una camiseta de fútbol de Argentina personalizada. Foto: Ministerio de Economía

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dejó este lunes un mensaje directo para la Argentina durante una conferencia de prensa en la que se refirió al rumbo económico del país, al peso de las crisis pasadas y al desafío de sostener un proceso de transformación.

En su intervención, la titular del organismo reconoció que, pese a las señales de mejora que observa en la economía argentina, todavía persiste en la sociedad un fuerte temor asociado a las experiencias traumáticas del pasado. Según planteó, ese miedo a la incertidumbre continúa siendo uno de los principales obstáculos para consolidar la confianza.

“Lo que está en las mentes de las personas son experiencias del pasado. Y entonces, si bien la economía se está desempeñando mucho mejor, ese temor de la incertidumbre, de lo que puede pasar con la incertidumbre, está allí”, sostuvo Georgieva.

En uno de los tramos más llamativos de su mensaje, Georgieva lanzó una suerte de arenga dirigida a los argentinos presentes en la sala. Con tono desafiante, remarcó que el futuro del país no dependerá de actores externos, sino de la capacidad de la propia sociedad para sostener el rumbo elegido.

“Así que, bueno, ¿están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes”, expresó.”

Luego, insistió en la idea de la perseverancia como condición indispensable para encarar cualquier proceso de cambio profundo. “¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? ¿Los argentinos, el pueblo argentino, puede ser perseverante para transformar el país?”, preguntó.

La frase de la titular del FMI para los argentinos.

La titular del FMI buscó dejar en claro que, desde su mirada, la Argentina cuenta con potencial, pero que ese potencial solo podrá concretarse si existe compromiso interno, continuidad en las reformas y confianza en un programa de largo plazo.

“Ustedes, ustedes como argentinos, porque yo no soy argentina. Yo creo que hay una gran promesa para Argentina”, señaló.

Georgieva también aclaró que no existen soluciones inmediatas ni fórmulas mágicas para revertir años de inestabilidad económica. Por el contrario, remarcó que los países que lograron salir de situaciones de atraso o bajo desempeño lo hicieron a partir de políticas sostenidas, inversión productiva, fortalecimiento institucional y responsabilidad fiscal.

“No hay magia. Uno puede ir a cualquier lado del mundo donde haya habido subdesempeño económico y el país era pobre”, sostuvo, al remarcar que los procesos exitosos requieren constancia y decisiones consistentes.

Frente a ese escenario, la funcionaria consideró que el camino para superar el escepticismo social pasa por reconocer esos temores y avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo. En ese sentido, habló de la necesidad de “dar vuelta la página” y construir un modelo de crecimiento “fiscalmente responsable” y liderado por el sector privado. “¿Y cómo uno aborda esto? La única forma de hacerlo es reconocer a la sociedad, reconocerle que uno puede pasar la página”, afirmó.

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

Durante su exposición, Georgieva mencionó ejemplos internacionales de países que lograron revertir situaciones económicas adversas y transformarse en economías prósperas. Entre ellos citó a Finlandia, Suecia y Corea del Sur, y señaló que ese proceso requiere tiempo, disciplina y una estrategia sostenida.

Para la directora del FMI, hay tres pilares centrales para que un país pueda dejar atrás el estancamiento: infraestructura, educación y Estado de derecho. Sobre este último punto, hizo especial énfasis en la importancia de fortalecer las instituciones, respetar las normas y combatir la corrupción como condición para reconstruir la confianza.

“No hablamos mucho de esto, pero también hay que mantener el imperio de la ley, respetarlo, abordar las deficiencias que han existido y luchar contra la corrupción. Esa es la forma de curar ese miedo que viene del pasado”, subrayó.

Hacia el final de su intervención, la funcionaria relativizó el escepticismo de la sociedad argentina y consideró que esa actitud no necesariamente debe interpretarse como algo negativo. Para Georgieva, la desconfianza puede ser entendida como una consecuencia de la historia reciente, pero también como un punto de partida para exigir resultados concretos.

Con ese mensaje, la máxima autoridad del FMI buscó instalar la idea de que la transformación argentina dependerá menos de promesas externas que de la capacidad del país para sostener un sendero de crecimiento, fortalecer sus instituciones y superar los temores heredados de crisis anteriores.