La agenda de Milei en Perú: reunión con Keiko Fujimori, ceremonia oficial y reconocimiento académico

Javier Milei y Keiko Fujimori. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei participará este martes de las ceremonias oficiales de traspaso de mando en Perú, donde Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del país.

Como parte de su agenda oficial, el mandatario argentino mantendrá una reunión bilateral con la flamante jefa de Estado a las 11:00 (hora de Perú), es decir, a las 13:00 en la Argentina.

Más tarde, a las 12:45 (14:45 de la Argentina), se llevará a cabo la ceremonia de juramentación y asunción presidencial en la sede del Congreso de la República, en el marco de los actos por el aniversario de la Independencia peruana.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: REUTERS

La visita de Milei también incluirá una actividad académica. A las 16:00 (18:00 de la Argentina), la Universidad San Martín de Porres le otorgará el título de Doctor Honoris Causa, distinción por la que el presidente brindará un discurso de agradecimiento.

El viaje tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral con la nueva administración peruana y profundizar la agenda de cooperación entre ambos países. Al mismo tiempo, Milei buscará consolidar su posicionamiento internacional como una de las principales figuras de la derecha liberal en la región, en un contexto en el que varios gobiernos sudamericanos mantienen afinidad con ese espacio político.

Fuerte presencia de líderes regionales

La asunción de Fujimori reunirá a varios presidentes y dirigentes de América Latina en un encuentro que tendrá un marcado perfil político.

Entre los asistentes confirmados figuran los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), además del dirigente chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura.

Con su juramento ante el Congreso, Keiko Fujimori iniciará formalmente su mandato al frente del Ejecutivo peruano, luego de imponerse en el balotaje presidencial. Su administración estará orientada a impulsar la recuperación económica, reforzar la seguridad ciudadana y consolidar la estabilidad institucional del país.