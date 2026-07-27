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Ranking de inflación en América Latina: qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

Los primeros seis meses del año permitieron trazar una comparación entre las distintas economías de la región. La lista completa con todos los datos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Inflación en supermercados. Foto: NA.
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El cierre del primer semestre del 2026 permitió trazar una comparación entre las distintas economías de América Latina y observar cómo se posicionó la Argentina en el ranking de inflación de la región.

Según datos oficiales de los organismos de estadística de cada nación latinoamericana, se puede ver cómo, pese a tener valores bajos, Argentina se mantuvo entre los países con mayor inflación de la región en ese periodo, tras acumular una suba de precios de 16,8% entre enero y junio.

En qué puesto del ranking de inflación está Argentina

De esa manera, tomando los Índices de Precios al Consumidor (IPC) de los 19 países latinoamericanos, Argentina se ubica en el segundo puesto del ranking regional. Mientras que la mayoría de las economías de la región acumuló subas de precios de un dígito en el semestre, nuestro país registró un incremento de 16,80%.

Qué país tiene la inflación más alta de América Latina

Como era de esperar, Venezuela encabeza la lista, con una inflación acumulada de 129,8% en los primeros seis meses del 2026. La brecha con el resto de los países es muy amplia y lo diferencia como el de mayor aumento de precios de la región.

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Cómo está Argentina en el ranking de inflación. Foto: REUTERS

Cómo es el podio de países con más inflación

Con Venezuela en el puesto 1 y Argentina en la segunda ubicación, el podio se completa con Cuba en el tercer lugar, con una inflación acumulada de 12,24%. En ese sentido, los datos permiten observar una importante brecha entre los tres primeros puestos y el resto de las economías de la región, que registraron variaciones significativamente menores.

Cómo se ubica el resto de las economías

Asimismo, algunas economías lograron mantener sus índices en valores mínimos. En ese sentido, Bolivia se ubicó en el cuarto lugar con una inflación de 4,82%, seguida por Colombia, con 4,77 por ciento, en el quinto puesto. Un poco más atrás quedaron Honduras, con 3,8%, y Perú, con 3,4%, mientras que el segmento intermedio se completa con Brasil, en el puesto 8 con una inflación de 3,36%, y Uruguay, con 3,33%.

Inflación moderada

En la parte media del ranking se ubican Chile, con 2,8%, y El Salvador, con 2,7%, seguidos por Nicaragua (2,17%), República Dominicana (2,02%) y Paraguay (1,9%). Por su parte, Guatemala registró una inflación acumulada de 1,67%, y México del 1,5%.

Cuáles son los países con la inflación más baja del semestre

Los últimos lugares del ranking pertenecen a Ecuador, con 1,39% de inflación; Panamá, con 1,1% y Costa Rica, protagonista del menor nivel de toda la región con apenas 0,08%.

Ranking de inflación en América Latina

  1. Venezuela: 129.8%
  2. Argentina: 16.8%
  3. Cuba: 12.24%
  4. Bolivia: 4.82%
  5. Colombia: 4,77%
  6. Honduras: 3.8%
  7. Perú: 3.4%
  8. Brasil: 3.36%
  9. Uruguay 3.33%
  10. Chile: 2.8%
  11. El Salvador: 2.7%
  12. Nicaragua: 2.17%
  13. República Dominicana: 2.02%
  14. Paraguay: 1.9%
  15. Guatemala: 1.67%
  16. México: 1.5%
  17. Ecuador: 1.39%
  18. Panamá: 1.1%
  19. Costa Rica: 0.08%

Inflación en Argentina: los datos del INDEC durante 2026

  • Enero: 2,9%
  • Febrero: 2,9%
  • Marzo: 3,4%
  • Abril: 2,6%
  • Mayo: 2,1%
  • Junio: 1,9%
InflaciónAmérica LatinaEconomía argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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