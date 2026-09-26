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Cáncer: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 26 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Cáncer.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Cáncer está regido por Luna. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Perla. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 26 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos.

Salud y energía de Cáncer este día 26 de septiembre de 2026

El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. Así, será imposible generar ahorros.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer?

Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Cáncer?

Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer?

El número de la suerte de Cáncer es el 2.

¿Cómo es la personalidad de Cáncer?

Cáncer es un signo intuitivo, protector y emocional.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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