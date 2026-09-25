YPF aumenta los combustibles un 1% desde este sábado 26 de septiembre: así queda el esquema de precios

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

YPF aumentará un 1% promedio los precios de la nafta y el gasoil en todo el país desde las 0 del sábado 26 de septiembre. El incremento se dará en medio de la suba del petróleo a nivel internacional y después de que las principales petroleras privadas actualizaran sus valores en los surtidores.

La compañía estatal había mantenido sin cambios sus precios mientras Shell, Axion y Puma aplicaban incrementos de entre 2% y 5%, con diferencias según la empresa, el tipo de combustible y la región. La decisión de YPF implica ahora una actualización más moderada, en línea con el esquema de amortiguación que la empresa sostiene desde abril.

Según explicó YPF, el ajuste se realiza en el marco de su sistema de buffer de precios, implementado para amortiguar el impacto de las variaciones del crudo internacional sobre los valores locales. La compañía señaló que este mecanismo continúa vigente frente a la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el mercado petrolero.

La petrolera también indicó que el objetivo del esquema es evitar trasladar de manera inmediata toda la volatilidad internacional a los precios locales, mientras se acompaña la evolución de la demanda dentro de un mercado de libre competencia.

En paralelo, YPF anticipó que continuará utilizando su sistema de micropricing, mediante el cual modifica los valores de acuerdo con variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las características de cada zona geográfica.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

Qué dijo Horacio Marín sobre el precio del petróleo

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado que la evolución de los precios dependería de cuánto tiempo permanezca elevado el valor internacional del crudo. “Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo”, señaló en declaraciones radiales.

Además, también se refirió a las decisiones de las compañías privadas y explicó que YPF seguirá ajustando sus valores en función del comportamiento de la demanda. “Algunas compañías aumentaron los precios. De cualquier manera, YPF va a ir moviendo en función de la demanda. Vamos a seguir con el proyecto que llamamos ‘buffer’: yo te ayudo como me ayudás”, sostuvo.

En esta misma línea, Marín remarcó el esquema de precios variables que aplica la compañía: “Tenemos el proyecto de micropricing, y vamos a ir viendo cómo va la oferta y la demanda. Tenemos que ir viendo cómo se mueve el mercado, que es lo lógico”.

La evolución del petróleo internacional es uno de los principales factores detrás de la actualización. El Brent, referencia para el mercado argentino, volvió a ubicarse alrededor de los US$100 por barril durante septiembre, después de haber llegado a superar los US$105 en algunas jornadas. La cotización está condicionada por las tensiones geopolíticas y las perspectivas sobre el suministro mundial de crudo.

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: @HoracioMarin_ok

La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo

La decisión de YPF se dio a conocer en un escenario de retroceso de la demanda de combustibles. En agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de nafta y gasoil, un 2,19% menos que durante el mismo mes de 2025, cuando se habían vendido 1.420.350 metros cúbicos.

De esta manera, agosto marcó el séptimo mes consecutivo con una caída interanual en las ventas durante 2026. Sin embargo, en comparación con julio hubo una recuperación del 0,57%, en períodos de igual cantidad de días.

En lo que va del 2026, enero fue el único mes que mostró una mejora interanual. Desde entonces, el consumo acumuló un retroceso del 2,4%.

Por tipo de combustible, el comportamiento también fue dispar. La nafta Súper registró una caída interanual del 3,66%, mientras que el gasoil G2 retrocedió 3,02% y la nafta Premium bajó 2,16%. El único segmento que creció fue el gasoil G3, con una mejora del 2,75%.

La caída alcanzó a 20 de las 24 jurisdicciones relevadas. Santa Cruz registró el mayor retroceso, con 12,91%, seguida por Tierra del Fuego (-10,74%) y Mendoza (-9,76%). En sentido contrario, Neuquén (+10,37%), Córdoba (+3,35%), La Pampa (+3,09%) y San Luis (+2,26%) fueron las únicas jurisdicciones que mostraron aumentos interanuales.

En este escenario, YPF concentra el 55,1% del volumen de ventas de combustibles del mercado argentino, por lo que sus decisiones de precios tienen un peso relevante sobre la evolución general del sector.