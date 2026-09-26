comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Libra para el 26 de septiembre de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Libra está regido por Venus. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ópalo. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 26 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Salud y energía de Libra este día 26 de septiembre de 2026

Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Virgo para el 26 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Virgo para el 26 de septiembre de 2026

  2. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 26 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 26 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo de hoy Acuario:las predicciones para este 26 de septiembre de 2026

    Horóscopo de hoy Acuario: las predicciones para este 26 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo de hoy Tauro:las predicciones para este 26 de septiembre de 2026

    Horóscopo de hoy Tauro: las predicciones para este 26 de septiembre de 2026

  5. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Capricornio para el 26 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Capricornio para el 26 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas:llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas: llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

Qué es la Tumba del Rebe, el lugar que visitó Milei en Nueva York antes de volver a Buenos Aires

Mauricio Macri reapareció en un acto político del PRO y cuestionó a Milei:“El superávit fiscal es de baja calidad”

Santilli se reunió con Orrego en Casa Rosada:el gobernador de San Juan apoyó la eliminación de las PASO

Economía

El riesgo país subió por décimo día consecutivo y volvió a superar los 600 puntos:qué mira el mercado

El riesgo país subió por décimo día consecutivo y volvió a superar los 600 puntos: qué mira el mercado

YPF aumenta los combustibles un 1% desde este sábado 26 de septiembre:así queda el esquema de precios

Por qué una histórica empresa de maní de Córdoba acaba de pedir su quiebra

Viernes negro en los mercados:el riesgo país supera los 600 puntos y caen los bonos y la Bolsa porteña

Internacionales

Donald Trump y Xi Jinping:la cumbre que expuso cómo Estados Unidos y China concentran el poder global

Donald Trump y Xi Jinping: la cumbre que expuso cómo Estados Unidos y China concentran el poder global

Finlandia y Suecia activaron sus cazas para interceptar aviones militares rusos sobre el Báltico

Volkswagen y Audi retiran casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un fallo técnico

Irán ofrece reabrir Ormuz en próximos 7 días si Estados Unidos alivia la presión militar