Donald Trump y Xi Jinping: la cumbre que expuso cómo Estados Unidos y China concentran el poder global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se reúnen en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió personalmente a su par chino, Xi Jinping, en la pista de la Base Conjunta Andrews en las afueras de Washington durante una ceremonia con alfombra roja, guardia de honor y 21 salvas. Xi llegó a la capital estadounidense para una visita de Estado que incluyó una reunión bilateral en la Casa Blanca en un contexto en el que la relación entre las dos mayores economías del mundo combina cooperación, tensiones comerciales y una competencia cada vez más profunda por la tecnología y la seguridad.

El gesto protocolar tuvo una traducción política. Xi planteó que China y Estados Unidos deben ser socios y no rivales, mientras que ambos gobiernos buscaron mostrar que la competencia puede convivir con canales de negociación. En la cumbre del 24 de septiembre, los temas centrales incluyeron comercio, inteligencia artificial, seguridad y Taiwán. Beijing también sostuvo la necesidad de convertir en hechos una relación basada en la denominada estabilidad estratégica.

Pero detrás de las declaraciones de cooperación aparece una transformación más profunda: el mundo concentra cada vez más capacidades económicas, científicas y tecnológicas en Washington y Beijing.

El “G2” que no existe como organismo, pero explica una realidad

El concepto de G2 fue utilizado por el economista C. Fred Bergsten para describir una eventual conducción conjunta de la economía mundial entre Estados Unidos y China. No se trata de un organismo internacional ni de una alianza formal, pero la expresión sirve para describir el peso específico que adquirieron ambas potencias.

Estados Unidos y China concentran una parte extraordinaria de la actividad económica y científica mundial. En materia de investigación y desarrollo, por ejemplo, los dos países representaron en conjunto el 59% del gasto global en R&D durante 2024, según la National Science Board estadounidense. China aportó alrededor del 30% y Estados Unidos, el 29%, cuando se utiliza la metodología de paridad de poder adquisitivo.

La competencia tecnológica muestra una concentración similar. El Critical Technology Tracker del Australian Strategic Policy Institute (ASPI), actualizado en 2026 con datos correspondientes al período 2021-2025, ubica a China al frente en investigación de alto impacto en 69 de las 74 tecnologías estratégicas que analiza. El indicador contempla áreas vinculadas con inteligencia artificial, computación, defensa, espacio, energía, robótica, biotecnología y materiales avanzados.

Ese dato no significa que China tenga una superioridad automática en cada una de esas tecnologías ni que lidere necesariamente todos sus mercados comerciales. El propio ASPI presenta el indicador como una medida del desempeño de investigación de alto impacto y como una señal de capacidades tecnológicas futuras.

En el espacio también existe una fuerte concentración. Durante 2025, Estados Unidos y China reunieron aproximadamente el 83% de los lanzamientos orbitales del mundo, según registros especializados. Estados Unidos mantuvo una ventaja considerable, impulsada principalmente por la actividad de compañías comerciales, mientras China alcanzó un récord de lanzamientos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se reúnen en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

Competencia, pero también interdependencia

Sin embargo, la relación entre Washington y Beijing no puede compararse con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La rivalidad tecnológica avanza hacia una separación en áreas consideradas estratégicas, como semiconductores, inteligencia artificial, computación avanzada, telecomunicaciones y tecnologías vinculadas con la defensa. Al mismo tiempo, las dos economías todavía mantienen una interdependencia comercial de enorme magnitud.

Esa combinación genera uno de los principales desafíos del escenario internacional: competir sin romper por completo los vínculos que todavía hacen funcionar a la economía global.

Taiwán aparece como uno de los principales puntos de tensión. También el mar de China Meridional, los minerales críticos, las cadenas de suministro, la inteligencia artificial y el control de tecnologías avanzadas.

Por eso, una parte del debate internacional se concentra en la posibilidad de una “competencia estratégica administrada”: mantener la disputa, pero establecer límites que reduzcan el riesgo de que un incidente militar, una crisis alrededor de Taiwán o una escalada tecnológica termine provocando una confrontación mayor.

La propia cumbre de septiembre mostró esa tensión. Los dos gobiernos buscaron preservar el diálogo y al mismo tiempo, mantuvieron sobre la mesa cuestiones de seguridad y tecnología que forman parte de su disputa estructural.

Argentina, en medio de la disputa entre Washington y Beijing

Para la Argentina, el problema tiene una dimensión particularmente concreta. China continúa siendo un socio comercial central. Los datos del INDEC muestran que durante distintos momentos de 2025 Beijing se ubicó entre los principales socios comerciales del país, tanto por sus compras de productos argentinos como por el volumen de importaciones provenientes de China. En enero de 2026, por ejemplo, fue el principal origen de las importaciones argentinas, con US$1.522 millones, mientras que Estados Unidos registró US$469 millones.

La relación tampoco se limita al comercio. Las empresas chinas tienen presencia en sectores vinculados con infraestructura, energía y minería, mientras que el país posee recursos que forman parte de las cadenas de suministro que las grandes potencias consideran estratégicas.

Al mismo tiempo, la Argentina profundizó durante los últimos años su acercamiento a Estados Unidos. La decisión de avanzar con los F-16 estadounidenses es una muestra de ese vínculo en el área de defensa, mientras que Washington busca ampliar su participación en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura digital y tecnología.

Un ejemplo reciente es el acuerdo firmado entre Argentina y el Export-Import Bank of the United States (EXIM). El organismo estadounidense anunció el 23 de septiembre un marco que permite movilizar hasta US$7.000 millones hasta 2027 para proyectos vinculados con minerales críticos, seguridad energética, modernización de redes, conectividad digital, sistemas seguros, espacio comercial y tecnologías avanzadas.

Javier Milei junto al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: NA

El esquema muestra que la competencia entre Estados Unidos y China no se limita a aranceles o declaraciones presidenciales. También se expresa en quién financia infraestructura, quién provee tecnología, quién participa en la explotación de minerales estratégicos y hacia qué ecosistema quedan orientadas las cadenas productivas.

Argentina, por lo tanto, enfrenta un escenario en el que mantener relaciones económicas con Beijing y profundizar la cooperación estratégica con Washington no son necesariamente objetivos incompatibles. Pero las decisiones sobre infraestructura, defensa, telecomunicaciones, energía, minería y tecnología adquieren una dimensión adicional cuando las dos principales potencias buscan ampliar su influencia sobre esos mismos sectores.

La cumbre entre Trump y Xi dejó así una imagen de cooperación cuidadosamente construida. Pero también expuso una realidad más difícil de administrar: Estados Unidos y China necesitan evitar una confrontación directa al mismo tiempo que compiten por definir las reglas económicas, tecnológicas y estratégicas del mundo que viene. Para los países intermedios, el desafío no pasa solamente por elegir un socio. También por preservar margen de maniobra en un escenario internacional cada vez más condicionado por esa competencia.