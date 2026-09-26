Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas: llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

La llegada de aviones caza y tanques para el Ejército Argentino. Foto: Wikipedia.

La renovación de las capacidades militares argentinas tendrá este sábado un nuevo capítulo con la llegada de seis cazas F-16 al Área Material Río Cuarto, mientras el Ejército Argentino incorpora una nueva tanda de tanques TAM 2C-A2 y avanza con la formación de sus tripulaciones.

Las Fuerzas Armadas atraviesan una etapa de incorporación y modernización de sistemas de armas que tendrá este sábado dos acontecimientos destacados en Córdoba. Por un lado, la Fuerza Aérea Argentina recibirá seis nuevos F-16 provenientes de Dinamarca. Por el otro, el Ejército Argentino entregará una nueva tanda de vehículos TAM 2C-A2 al Regimiento de Caballería de Tanques 8.

Los seis cazas que llegarán al país están compuestos por cuatro monoplazas y dos biplazas y forman parte del acuerdo para incorporar un total de 24 F-16. Con esta segunda tanda, la Argentina alcanzará las 12 aeronaves recibidas.

Aviones caza F-16 Fighting Falcon. Foto: X/@MApNRomania

Los aviones tendrán como destino el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde se concentra inicialmente la operación y preparación del nuevo sistema de armas.

Los seis F-16 llegan a Córdoba desde Dinamarca

Los nuevos cazas emprendieron un largo recorrido desde Europa hacia Sudamérica. Durante el traslado realizaron escalas técnicas en Zaragoza y Gran Canaria, España, antes de continuar el cruce del Atlántico.

Las aeronaves deberán realizar además una escala en Brasil antes de completar el último tramo hacia la Argentina. Durante la escala en Gran Canaria, las tripulaciones argentinas tomaron contacto con personal vinculado a los KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aeronaves que brindarán apoyo durante el cruce del Atlántico.

La llegada de los F-16 representa un desafío que va más allá de la incorporación de los aviones. La Fuerza Aérea debe desarrollar infraestructura, mantenimiento, logística y capacitación específica para operar una aeronave de combate de estas características.

El Ejército incorpora otros 10 tanques TAM 2C-A2

En paralelo, el Ejército Argentino avanzará este sábado con la incorporación de 10 tanques TAM 2C-A2 al Regimiento de Caballería de Tanques 8. La nueva tanda forma parte del proceso de modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM), que busca extender su vida útil y actualizar sus capacidades para las necesidades actuales del Ejército.

Durante la jornada está previsto que los vehículos sean presentados en operación y que puedan realizar ejercicios y tiro, mostrando parte de las capacidades incorporadas tras el proceso de modernización.

Antes de comenzar a utilizar los nuevos tanques, el personal del Regimiento de Caballería de Tanques 8 realizó un curso destinado a habilitar a las nuevas tripulaciones de tanquistas.

Cómo avanza la modernización de los TAM

El proceso de actualización de los TAM también continúa en las instalaciones del Ejército en Boulogne. Allí trabajan integrantes de la Dirección General de Investigación y Desarrollo y del Batallón de Arsenales 602, involucrados en distintas etapas de la modernización, recuperación e integración de los vehículos.

Argentina se fortalece en tanques. Foto: Zona militar

El objetivo es avanzar progresivamente con nuevos ejemplares hasta completar los vehículos destinados a conformar los distintos escuadrones modernizados.

La llegada de los seis F-16 y la incorporación de los nuevos TAM 2C-A2 forman parte de procesos diferentes, pero reflejan una misma tendencia dentro de las Fuerzas Armadas: la recuperación y actualización de capacidades militares.

Con su llegada, Argentina continúa avanzando en la renovación de sus capacidades aéreas y terrestres, en un proceso que también demanda nuevas inversiones en logística, infraestructura y formación de personal.