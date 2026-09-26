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Finlandia y Suecia activaron sus cazas para interceptar aviones militares rusos sobre el Báltico

Las fuerzas aéreas de ambos países desplegaron aviones de combate para identificar una formación rusa que sobrevolaba aguas internacionales del golfo de Finlandia. La operación fue realizada de manera conjunta por primera vez.

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La escuadrilla rusa estaba formada por un avión de transporte Tu-134 y un número no especificado de cazas MiG-31 y Su-30, que fueron interceptados cuando volaban en el espacio aéreo internacional sobre el golfo de Finlandia.
La escuadrilla rusa estaba formada por un avión de transporte Tu-134 y un número no especificado de cazas MiG-31 y Su-30, que fueron interceptados cuando volaban en el espacio aéreo internacional sobre el golfo de Finlandia. Foto: @FinnishAirForce
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Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia interceptaron e identificaron el jueves una escuadrilla de aviones de guerra rusos sobre el mar Báltico, en la primera misión conjunta de este tipo que realizan ambos países nórdicos, informó este viernes la Fuerza Aérea finlandesa en un comunicado.

La escuadrilla rusa estaba formada por un avión de transporte Tu-134 y un número no especificado de cazas MiG-31 y Su-30, que fueron interceptados cuando volaban en el espacio aéreo internacional sobre el golfo de Finlandia, indicó la fuerza aérea finlandesa.

La misión de identificación, en la que participaron varios cazas F/A-18 Hornet finlandeses y JAS 39 Gripen suecos, formaba parte del servicio de Alerta de Reacción Rápida (QRA, por sus siglas en inglés) de ambas naciones, cuyo objetivo es garantizar la vigilancia y protección de su integridad territorial.

Mayor cooperación en defensa aérea

Finlandia y Suecia acordaron hace un mes estrechar su cooperación en materia de defensa aérea para reforzar la seguridad en la región norte y en el flanco oriental de la OTAN, ante el aumento de las tensiones geopolíticas con Rusia a raíz de la guerra de Ucrania.

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«El aumento de la cooperación a partir de este otoño permite realizar misiones conjuntas de identificación y posibilita que los cazas en alerta de reacción rápida operen desde las bases aéreas del otro país», señaló en el comunicado el coronel Vesa Mäntylä, subjefe del Estado Mayor del Mando de la Fuerza Aérea finlandesa.

“Así es como se traduce en la práctica una estrecha cooperación. Gracias a años de confianza y sólidas relaciones personales, ahora podemos operar juntos con total fluidez como fuerzas aéreas, como naciones y como aliados”, afirmó el general Jonas Wikman, comandante de la Fuerza Aérea de Suecia.

Los miembros más recientes de la OTAN

Finlandia y Suecia, los miembros más recientes de la OTAN, optaron por dejar atrás décadas de neutralidad militar tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 e ingresaron formalmente en la Alianza Atlántica en 2023 y 2024, respectivamente.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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