Por qué una histórica empresa de maní de Córdoba acaba de pedir su quiebra

Manisur, la empresa de maní de Córdoba que pidió su quiebra. Foto: Punto a Punto

En las últimas horas, se supo que Manisur S.A., una histórica empresa de maní de la provincia de Córdoba acaba de pedir su quiebra ¿La razón? Tiene una deuda por más de 20 millones de dólares y, por tal motivo, informaron a la Justicia de La Carlota, la ciudad en la que se encuentra ubicada la fábrica, que su situación financiera era “irrecuperable” y representaba una compleja realidad de insolvencia que le imposibilitaban hacerse cargo de sus responsabilidades.

Manisur S.A. tiene su sede principal en Santa Eufemia, en la localidad de Juárez Celman, en Córdoba, y había sido fundada en 1992, es decir, hace 34 años. En tanto, se trata de una compañía de 90 empleados con una importante presencia en el exterior como Europa, Asia y América.

No hace tanto tiempo, la empresa había pedido un auxilio financiero para recuperarse de su situación, pero en esta ocasión manifestaron que los ya saldos negativos no podían revertirse. A esto se sumó el difícil contexto socio económico que atraviesa el país en este momento y que involucra en algún punto a su sector.

Manisur fue fundada en 1992 y se encontraba operativa desde hace más de tres décadas. Foto: Manisur

Desde la dirección de la empresa, también manifestaron que se había hecho imposible seguir sosteniendo el mantenimiento de las instalaciones debido al aumento de los costos. Por ejemplo, en su escrito presentado a la justicia indicaron que no habían podido pagar la luz, entre otros servicios.

Cuál es la deuda millonaria de Manisur, una empresa de maní de Córdoba

En su presentación judicial, Manisur vendió su producción por un total de $11.413 millones y luego se sumaron $16.890 millones por mercaderías vendidas. No obstante, los gastos que se añadieron fueron notablemente mayores: mientras ya poseían un saldo negativo por $11.730 millones, un total de $179 millones por gastos de administración y $1.626 millones por costos de comercializaciones.

El impacto de la quiebra de Manisur en Santa Eufemia, provincia de Córdoba

La quiebra de Manisur representa un severo golpe para la localidad de Santa Eufemia, que solo posee 2.500 habitantes. Casi la totalidad de las familias que viven en esta región dependen de la actividad económica de la empresa. Por tal motivo, hacia principios de septiembre de este año, la empresa había solicitado el ingreso de un nuevo inversionistas para tratar de solventar la situación y no dejar a ninguna persona sin trabajo. No obstante, la Asamblea General Ordinaria N° 36 comunicó que “no era viable” el ingreso de un accionista y aceptó el pedido de quiebra posteriormente presentado.

El impacto de la quiebra de Manisur es severo ya que en Santa Eufemia solo viven 2.500 personas. Foto: Manisur

Qué pasará con los empleados de Manisur

Ya desde antes del pedido de su quiebra, Manisur, que se dedicaba al procesamiento y exportación del maní, no se encontraba operativa. No solo no había producción, ni materia prima disponible, sino que, además, tampoco había permitido que los trabajadores se presentaran en sus puestos de trabajo.

En este sentido, se dejaron de pagar los salarios tanto de los empleados como de los proveedores. Por ese motivo, había ordenado la reducción de la jornada laboral, aunque ahora con el pedido de quiebra, la situación de estas familias es incierta.