Santilli se reunió con Orrego en Casa Rosada: el gobernador de San Juan apoyó la eliminación de las PASO

El jefe de Gabinete y el gobernador de San Juan se reunieron en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este viernes 25 de septiembre en Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de la ronda de reuniones que el Gobierno mantiene con mandatarios provinciales para avanzar sobre la agenda legislativa. Durante el encuentro, ambos repasaron distintos temas vinculados con la relación entre ambas partes y analizaron las iniciativas que se encuentran en discusión en el Congreso, entre ellas, la reforma política impulsada por el Ejecutivo nacional que contempla la eliminación de las PASO.

Orrego manifestó su respaldo al proyecto de reforma política y a la propuesta oficial para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La reunión se produjo en una semana en la que Santilli profundizó los contactos con los gobernadores para buscar acuerdos sobre los proyectos que la Casa Rosada pretende impulsar en el Congreso.

El jueves, el jefe de Gabinete había recibido al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, también con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral como ejes de la conversación.

Este viernes, además de Orrego, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como parte de la estrategia oficial para acercar posiciones con las provincias antes del tratamiento de las iniciativas legislativas.

El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba

Santilli y la negociación con los gobernadores

La eliminación de las PASO es uno de los principales puntos de la reforma electoral que impulsa Javier Milei. El Gobierno viene manteniendo conversaciones con distintos gobernadores para conseguir respaldos antes de que el proyecto avance en el Congreso.

Los encuentros adquirieron mayor relevancia durante las últimas semanas porque la Casa Rosada necesita construir acuerdos con bloques aliados y representantes de las provincias para avanzar con sus iniciativas. Santilli quedó a cargo de buena parte de esas conversaciones desde su llegada a la Jefatura de Gabinete.

La estrategia oficial también incluye el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en el Congreso constituye otra de las prioridades de la administración nacional. En los encuentros con los gobernadores, ambos proyectos forman parte de una agenda legislativa que el Ejecutivo busca acordar antes de las discusiones parlamentarias.

En junio, cuando todavía se desempeñaba como ministro del Interior, Santilli ya había mantenido reuniones con gobernadores para conversar sobre la reforma electoral y las PASO. En ese momento, la Casa Rosada analizaba distintas alternativas para reunir consensos entre los bloques dialoguistas.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: NA

El respaldo de Orrego a eliminar las PASO

El posicionamiento del gobernador de San Juan se suma a otros pronunciamientos de mandatarios provinciales que expresaron distintas posturas frente a la reforma electoral.

En el caso de Orrego, su postura sobre las PASO ya había quedado expuesta durante septiembre, cuando planteó dudas sobre la continuidad de esta modalidad en San Juan por el costo que implican para la provincia y señaló que aguardaría la definición nacional antes de avanzar con una iniciativa propia. Ahora, su encuentro con Santilli en Casa Rosada permitió formalizar el respaldo al proyecto nacional que propone eliminarlas.

La definición se da mientras el oficialismo continúa negociando con gobernadores y legisladores los detalles de la reforma electoral. La iniciativa todavía forma parte de una discusión más amplia en el Congreso, donde la Casa Rosada busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con sus principales proyectos.