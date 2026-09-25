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Irán ofrece reabrir Ormuz en próximos 7 días si Estados Unidos alivia la presión militar

La propuesta buscaría reanudar las negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades y ya ha sido comunicada al Gobierno estadounidense a través de mediadores.

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Buques en el estrecho de Ormuz.
Buques en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)
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Un alto funcionario del Gobierno iraní ha asegurado a la agencia japonesa Kyodo que Teherán ha ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la presión militar.

La propuesta buscaría reanudar las negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades y ya ha sido comunicada al Gobierno estadounidense a través de mediadores, según ha revelado la fuente al medio nipón. “Existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo» si Washington demuestra «seriedad y compromiso" para que la diplomacia pueda progresar, dijo a Kyodo el funcionario.

Irán bloqueó el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del país persa, a lo que EE.UU. respondió volviendo a imponer un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía de la República Islámica.

Por su parte, Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho -por el que, en tiempos de paz, transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial-, por la que trata de canalizar el petróleo.

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El oficial ha indicado a Kyodo que si Washington da señales de estar dispuesto a retomar las negociaciones y poner fin al bloqueo a los puertos iraníes, Teherán está preparado para reabrir la navegación sobre Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones.

Estados Unidos acusa a Irán de atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La propuesta propicia la caida del precio del petróleo, según Bloomberg

La delegación iraní que asiste a la Asamblea General de la ONU consultará esta propuesta con los representantes de los países mediadores en el conflicto (Pakistán y Catar, entre ellos), ha añadido el funcionario, quien a su vez descartó una reunión en Nueva York entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y Donald Trump.

Bloomberg asocia este martes una caída del precio del barril de brent, que se sitúa por debajo de los 100 dólares (97,71) con la publicación de Kyodo.

En los últimos días, Irán había elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos concidiendo con haber recibido información de que Washington se disponía a reanudar las operaciones de combate contra Teherán, con el apoyo de países de Oriente Medio.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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