Mauricio Macri reapareció en un acto político del PRO y cuestionó a Milei: “El superávit fiscal es de baja calidad”

El expresidente y actual líder del PRO reapareció a través de un acto político en San Salvador de Jujuy. Foto: Captura de pantalla TN

Mauricio Macri volvió a la escena política con un acto del PRO en San Salvador de Jujuy después de tres meses sin realizar declaraciones públicas de contenido político. El expresidente aprovechó su regreso este viernes 25 de septiembre para respaldar algunos aspectos de la gestión de Javier Milei, aunque también marcó diferencias con el Gobierno, especialmente en materia económica y de gestión.

Durante su discurso, Macri valoró el equilibrio macroeconómico alcanzado por la administración libertaria, pero sostuvo que todavía quedan cuestiones pendientes. Entre ellas mencionó la necesidad de reducir la inflación a un dígito anual, facilitar el acceso al crédito, bajar el riesgo país y avanzar con obras de infraestructura.

En ese contexto, cuestionó la composición del resultado fiscal y calificó al superávit como de “baja calidad”. “Todavía falta mucho por hacer”, afirmó Macri, antes de explicar su posición sobre las cuentas públicas. Según planteó, el Gobierno consiguió rápidamente el equilibrio fiscal, pero consideró que el resultado debería permitir sostener la infraestructura existente y avanzar con nuevas obras.

“El Presidente lo logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina, yo creo que en la historia de la humanidad. Pero todos sabemos que es de baja calidad porque si el presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el presupuesto”, sostuvo.

El líder del PRO también volvió a reclamar una mejora en la conformación de los equipos del Gobierno. “También faltan buenos equipos”, afirmó, y recordó que es un planteo que se lo transmitió “varias veces” a Milei, aunque “no tuvimos eco”.

Macri ya había cuestionado públicamente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y volvió a remarcar la importancia de la coordinación dentro de una administración. “Hay que coordinar y armar siempre más y más equipo. Eso lo ha distinguido al Pro”, señaló.

Macri y el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza

La reaparición de Macri se produjo apenas 24 horas después de que Cristian Ritondo y Fernando de Andreis afirmaran que Pro todavía está “lejos de un acuerdo electoral” con La Libertad Avanza para 2027.

Los dirigentes macristas mantuvieron el jueves la cuarta reunión con representantes del Gobierno en Casa Rosada. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem, como representantes del oficialismo, mientras que Ritondo y De Andreis concurrieron por Pro.

Después de la reunión, desde Pro señalaron que todavía no existe un entendimiento electoral. Al mismo tiempo, aclararon que el partido continuará acompañando aquellas iniciativas del Gobierno con las que coincida y que no realizará acciones que puedan favorecer “la vuelta al populismo”.

En Jujuy, Macri retomó ese equilibrio entre acompañamiento y diferenciación. Recordó que Pro respaldó a Milei en el balotaje de 2023 y que también acompañó distintas iniciativas del oficialismo durante estos años en el Congreso.

“Venimos por lo que corresponde, que es hacer grande la Argentina, una Argentina que pueda incluir a todos”, expresó durante el cierre de su discurso.

La frase también tuvo una lectura política porque modificó el lema utilizado habitualmente por Milei, quien suele hablar de hacer a la Argentina “grande nuevamente”, en una referencia al eslogan utilizado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, De Andreis sostuvo que Milei es quien está llevando adelante el “derrumbe del populismo”, pero planteó que Pro pretende discutir qué viene después de esa etapa.

“Nosotros no nos sentimos cómodos solamente con esa demolición. Nosotros nos sentimos más cómodos con la construcción”, afirmó.

El líder del PRO cuestionó la gestión de Javier MIlei. Foto: Captura de pantalla TN

La discusión por 2027 y el futuro del PRO

La definición sobre el eventual acuerdo con La Libertad Avanza atraviesa actualmente al partido de Macri. Mientras algunos dirigentes consideran necesario avanzar hacia un frente común con el oficialismo, otros impulsan una construcción diferenciada de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Uno de ellos es Martín Goerling, jefe del bloque Pro en el Senado, quien durante el acto de Jujuy sostuvo que el partido será protagonista en las próximas elecciones.

“No tengo dudas de que el Pro el año que viene va a ser protagonista en la Argentina. Liderando un frente electoral para continuar con la transformación de la Argentina o acompañando un gran frente electoral”, afirmó.

En paralelo, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza comenzó a desarrollar su propia construcción política dentro del espacio y es mencionado como precandidato presidencial de Pro. Su figura generó distintas posiciones dentro del partido entre quienes respaldan una alternativa diferenciada de La Libertad Avanza y quienes priorizan un acuerdo con el Gobierno.

Lacunza no participó del acto de Jujuy. Desde su entorno explicaron que se debió a cuestiones de agenda y señalaron que próximamente visitará la provincia. El exministro había mantenido durante la semana una cena con dirigentes de Pro de distintos puntos del país y también se reunió en Rosario con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

La ausencia de Lacunza y la reaparición de Macri se produjeron en paralelo a dos procesos dentro del partido: la discusión sobre la relación con Milei y la búsqueda de una identidad propia de cara a 2027.

Las diferencias de Macri con el Gobierno

El discurso en Jujuy se inscribió en una serie de cuestionamientos que Macri realizó durante sus recorridas federales de este año. En distintas oportunidades, el expresidente reclamó que la estabilidad macroeconómica se traduzca en mejoras concretas y también planteó diferencias sobre la independencia del Poder Judicial y la conformación del gabinete.

La reforma electoral es otro de los puntos que separan actualmente a ambos espacios. El Gobierno impulsa la eliminación de las PASO, mientras que el PRO todavía no definió su posición definitiva frente al proyecto en el Congreso y señaló que esperará cómo avanza el debate parlamentario.

También hubo diferencias recientes alrededor de la política de Discapacidad. Desde el PRO cuestionaron el manejo del Gobierno sobre el tema en una discusión que generó tensión entre el oficialismo y algunos de sus aliados parlamentarios.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

El escenario se completa con la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO mantiene uno de sus principales bastiones políticos y La Libertad Avanza busca ampliar su espacio. El futuro de ese distrito es uno de los puntos que forman parte de las conversaciones entre ambos espacios, aunque el acuerdo nacional todavía permanece abierto.

La actividad de este viernes fue una nueva escala de “Próximo Paso”, la gira federal con la que Macri busca reforzar la presencia territorial de Pro. Antes del acto, el expresidente y De Andreis se reunieron con el gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, para conversar sobre la situación nacional y el escenario electoral.