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Viernes negro en los mercados: el riesgo país supera los 600 puntos y caen los bonos y la Bolsa porteña

Los bonos caen 1,2% e impulsan al indicador de JP Morgan a alcanzar los 602 puntos básicos. En tanto, el Merval cae por quinto día consecutivo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS
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El Riesgo País continúa con tendencia alcista y ya supera los 600 puntos básicos producto de una nueva caída en el valor de los bonos.

Al promediar la rueda de este viernes el indicador de riesgo soberano escaló a 602 puntos, el valor más alto en cinco meses.

Este resultado es producto una nueva caída de los títulos soberanos, que en algunos casos es de hasta 1,4%.

Acciones argentinas en Wall Street.
Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

Asimismo, el rendimiento del Bono a 10 años de los Estados Unidos subió por encima del 5%, lo cual amplía la brecha e impulsa el riesgo país.

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Un valor tan alto no se veía desde el 8 de abril pasado cuando había llegado a 610 puntos y, en lo que va de la semana, el crecimiento fue de 70 puntos básicos.

El actual nivel de riesgo soberano le impide al Estado Nacional evaluar una posible colocación en el mercado internacional de deuda voluntaria.

Javier Milei y Luis Caputo
El presidente y el ministro de Economía hablaron posterior a la participación de Argentina en la Asamblea General de la ONU. Foto: Captura de pantalla TN

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana en Estados Unidos que el plan económico no sufrirá cambios y que el país cuenta con los fondos para hacer frente al pago de la deuda pública.

No obstante, los inversores ven con inquietud los resultados sociales del programa como el aumento de la pobreza y la caída de la actividad en la mayoría de los sectores. Concluyen que puede atentar contra la continuidad del proyecto político.

En tanto, el MERVAL cede 0,9% y los ADRs en Nueva York hilvanan otra rueda con mayoría de papeles a la baja.

Riesgo PaísMercadosEconomía argentinaBolsa de Comercio de Buenos Aires
Matias Greisert
Matias Greisert

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