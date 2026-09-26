Qué es la Tumba del Rebe, el lugar que visitó Milei en Nueva York antes de volver a Buenos Aires

El presidente argentino realizó esta actividad previo a su regreso a Buenos Aires. Foto: Inforama

Antes de regresar a Buenos Aires, Javier Milei visitó El Ohel, el lugar donde se encuentra la tumba del rabino Menajem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch. El sitio está ubicado en el cementerio Old Montefiore, en Queens, Nueva York, y es considerado un lugar sagrado por los seguidores del movimiento Jabad-Lubavitch. Allí, miles de personas concurren durante el año para rezar, dejar pedidos y buscar inspiración.

El término Ohel significa “carpa” en hebreo y hace referencia a la estructura construida sobre el lugar de descanso de una persona considerada justa y piadosa. En este caso, allí descansan Schneerson y su suegro, el sexto Rebe de Lubavitch, Iosef Itzjak Schneersohn. Desde la muerte de Menajem Mendel Schneerson, en 1994, el lugar se convirtió en un punto de referencia para sus seguidores y recibe visitantes de distintos lugares del mundo.

Schneerson fue el séptimo líder de Jabad-Lubavitch y encabezó el movimiento desde 1950 hasta su muerte. Bajo su liderazgo, Jabad amplió su presencia internacional mediante la creación y expansión de centros, instituciones educativas y organizaciones dedicadas a la vida comunitaria judía. Sus enseñanzas pusieron especial énfasis en la Torá, la educación y la aplicación de los principios religiosos a distintos aspectos de la vida cotidiana.

Javier Milei en su visita a la tumba del Rebe Lubavitch en 2025. Foto: EFE

El Ohel tiene además una particularidad: no funciona únicamente como un sitio de homenaje a Schneerson. De acuerdo con Jabad, sus seguidores acuden allí para rezar y pedir orientación o inspiración, y también pueden llevar cartas y pedidos personales. La organización señala que alrededor de un millón de personas visitan el lugar cada año, aunque otras estimaciones difundidas por la propia comunidad han utilizado cifras menores según el período considerado.

Milei llegó al lugar acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, después de finalizar su agenda oficial en Nueva York. Durante su permanencia, que se extendió durante casi una hora, rezó y repasó enseñanzas del Rebe. El Presidente ya había visitado El Ohel en anteriores viajes a Estados Unidos, incluida una visita en 2023, antes de asumir el cargo.

La visita se produjo después del encuentro que Milei mantuvo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su estadía en Nueva York. Ambos analizaron la situación en Medio Oriente y la relación bilateral entre Argentina e Israel. Con su paso por El Ohel, el Presidente cerró su agenda en Estados Unidos antes de emprender el regreso a la Argentina.

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu: analizaron el “cambio positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina”

Javier Milei se reunió este jueves en Estados Unidos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su intervención en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la previa a su regreso a la Argentina.

La reunión bilateral se llevó a cabo en momentos en que el presidente argentino busca reunir apoyos internacionales para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que sin embargo está tensionado por los anuncios referidos a eventuales sanciones a empresas que actúen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.

El presidente Javier Milei se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

La oficina de Netanyahu informó que ambos líderes analizaron la cooperación entre sus países y el “cambio estratégico positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina”, que abre la puerta a ampliar los llamados “Acuerdos Isaac”, iniciativa impulsada por Milei para profundizar la cooperación entre Israel y los países latinoamericanos.

Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, señaló en su cuenta de la red social X que “América Latina claramente no ha oído hablar del aislamiento diplomático de Israel. Doy la bienvenida al presidente argentino Javier Milei, un verdadero amigo de Israel”.